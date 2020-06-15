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15.06.2020 16:30
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Финские пограничники поймали перебежчика из России

Человека, перешедшего границу из России в Финляндию, задержали на юго-востоке Финляндии 14 июня.

Как рассказал 15 июня «Фонтанке» следователь Пограничного отряда Юго-Восточной Финляндии Ансси Ярвисало, это произошло около 11:30 в районе Юлямяа (вглубь Финляндии между погранпунктами «Торфяновка» и «Вайниккала»). Предполагается, что границу нарушитель пересёк ранним утром. Финские пограничники после инцидента связались со своими российскими коллегами из Выборгского района Ленобласти для дальнейшего выяснения обстоятельств дела.

Это второе нелегальное пересечение границы из России в Финляндию за текущий год, уточнил Ярвисало. Расследование продолжается, поэтому на данном этапе власти не раскрывают гражданство нарушителя и другие детали происшествия.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

kоt-obormot
Какой дурень там границу переходит? Там в каждом пне видеокамера.
261884801
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