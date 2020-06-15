Выживший. Как это — переболеть коронавирусом в Боткинской больнице. «Инстаграм»-эфир «Фонтанки»
Александр Осипов переболел коронавирусом в среднетяжелой форме с 19 апреля по 8 мая. Лежал в Боткинской больнице, а дома, тем временем, болела вся его семья. О том, как это было, Александр Осипов рассказал «Фонтанке», однако кое-что осталось за кадром.
Вы можете задать свои вопросы о течении болезни и её последствиях Александру Осипову в «Инстаграме» нашего издания https://www.instagram.com/fontankaru/ в прямом эфире в 19 часов.