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15.06.2020 16:12
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Выживший. Как это — переболеть коронавирусом в Боткинской больнице. «Инстаграм»-эфир «Фонтанки»

Александр Осипов переболел коронавирусом в среднетяжелой форме с 19 апреля по 8 мая. Лежал в Боткинской больнице, а дома, тем временем, болела вся его семья. О том, как это было, Александр Осипов рассказал «Фонтанке», однако кое-что осталось за кадром.

Вы можете задать свои вопросы о течении болезни и её последствиях Александру Осипову в «Инстаграме» нашего издания https://www.instagram.com/fontankaru/ в прямом эфире в 19 часов.

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