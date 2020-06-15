Миллион на ветер. Налётчики из Рыбацкого потеряли на месте 1/10 похищенной суммы

Стали известны подробности налёта на сотрудников логистической компании в Невском районе Петербурга 15 июня. По данным «Фонтанки», сила была не на стороне офисных работников, однако во время борьбы с ними грабители потеряли миллион.



Фабула событий такова: около 10 утра бухгалтер в сопровождении охранника направлялась в бизнес-центр на проспекте Обуховской Обороны, 295. По данным издания, пройти им нужно было всего ничего — максимум сто метров от складского помещения. С собой у сотрудников офиса были 10 млн рублей наличными.

