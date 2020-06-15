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15.06.2020 16:07
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Миллион на ветер. Налётчики из Рыбацкого потеряли на месте 1/10 похищенной суммы

Стали известны подробности налёта на сотрудников логистической компании в Невском районе Петербурга 15 июня. По данным «Фонтанки», сила была не на стороне офисных работников, однако во время борьбы с ними грабители потеряли миллион.

Фабула событий такова: около 10 утра бухгалтер в сопровождении охранника направлялась в бизнес-центр на проспекте Обуховской Обороны, 295. По данным издания, пройти им нужно было всего ничего — максимум сто метров от складского помещения. С собой у сотрудников офиса были 10 млн рублей наличными.

Однако до точки «Б» бухгалтер и охранник не донесли выручку — откуда-то выскочили трое, один из них сразу уложил секьюрити. Тем не менее завязалась борьба, в результате которой один миллион рублей разлетелся по сторонам. Плюнув на разрозненные банкноты, грабители схватили оставшиеся 9 миллионов, сели в черный Mercedes GLS и скрылись. Их поиском занимается полиция.

По данным сервиса 2ГИС, в указанном здании на проспекте Обуховской Обороны расположена только одна транспортная компания — Logiterra, с центральным офисом в Москве.

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Комментарии (4)

Swift_5e4d8a276f5e8
.... бухгалтер оказалась более стойкой, чем "секьюрити" ...
261270051
Да, доэкономились ребята на инкасах
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