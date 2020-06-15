Туроператоры усомнились в открытии границ Евросоюза для россиян с 1 июля

Россия с большой вероятностью может не войти в список третьих стран, для которых ограничения на въезд в Евросоюз могут быть сняты с 1 июля, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Странам Евросоюза предложено совместно договориться об общем списке третьих стран, для которых ограничения на въезд могут быть сняты с 1 июля. Россия с большой вероятностью может не войти в этот список», — говорится в сообщении «Вестника АТОР».

Причиной этого, по мнению экспертов, может стать неопределенность сроков открытия российских границ.