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15.06.2020 16:03
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Туроператоры усомнились в открытии границ Евросоюза для россиян с 1 июля

Россия с большой вероятностью может не войти в список третьих стран, для которых ограничения на въезд в Евросоюз могут быть сняты с 1 июля, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Странам Евросоюза предложено совместно договориться об общем списке третьих стран, для которых ограничения на въезд могут быть сняты с 1 июля. Россия с большой вероятностью может не войти в этот список», — говорится в сообщении «Вестника АТОР».

Причиной этого, по мнению экспертов, может стать неопределенность сроков открытия российских границ.

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Комментарии (1)

Parallax
"Причиной этого, по мнению экспертов, может стать неопределенность сроков открытия российских границ." Ох уж эти эксперты! Плевать в Евросоюзе хотели на наши границы. До тех пор, по крайней мере, пока эпидемиологическая обстановка в России не сравняется с европейской. Этим летом поездки в Евросоюз можно смело не планировать.
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