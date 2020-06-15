«Главное — это результат!» Путин уверен, что России удалось сгладить последствия пандемии

Президент России провел совещание по поводу поддержки экономики и социальной сферы в эпоху пандемии.

«Главное — это результат! То, насколько ощутима и своевременна поддержка <...> Поэтому нужно было решать две задачи — обеспечить безопасность людей, сработать на опережение. В целом нам это удается. Необходимо было сбить развитие эпидемии и минимизировать, сгладить ее экономические последствия», — заявил 15 июня Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, власти с самого начале понимали, что коронавирусные ограничения скажутся на экономике и доходах граждан. Путин сообщил о попытке «сработать на опережение», чтобы сгладить последствия коронавируса. Он отметил, что в России пытались в первую очередь поддержать граждан и занятость.