«Главное — это результат!» Путин уверен, что России удалось сгладить последствия пандемии
Президент России провел совещание по поводу поддержки экономики и социальной сферы в эпоху пандемии.
«Главное — это результат! То, насколько ощутима и своевременна поддержка <...> Поэтому нужно было решать две задачи — обеспечить безопасность людей, сработать на опережение. В целом нам это удается. Необходимо было сбить развитие эпидемии и минимизировать, сгладить ее экономические последствия», — заявил 15 июня Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, власти с самого начале понимали, что коронавирусные ограничения скажутся на экономике и доходах граждан. Путин сообщил о попытке «сработать на опережение», чтобы сгладить последствия коронавируса. Он отметил, что в России пытались в первую очередь поддержать граждан и занятость.
Глава государства отметил, что подход властей исключал «любой популизм».