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15.06.2020 15:50
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«Главное — это результат!» Путин уверен, что России удалось сгладить последствия пандемии

Президент России провел совещание по поводу поддержки экономики и социальной сферы в эпоху пандемии.

«Главное — это результат! То, насколько ощутима и своевременна поддержка <...> Поэтому нужно было решать две задачи — обеспечить безопасность людей, сработать на опережение. В целом нам это удается. Необходимо было сбить развитие эпидемии и минимизировать, сгладить ее экономические последствия», — заявил 15 июня Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, власти с самого начале понимали, что коронавирусные ограничения скажутся на экономике и доходах граждан. Путин сообщил о попытке «сработать на опережение», чтобы сгладить последствия коронавируса. Он отметил, что в России пытались в первую очередь поддержать граждан и занятость.

Глава государства отметил, что подход властей исключал «любой популизм».

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Комментарии (4)

bubor
Последние две недели вокруг знакомых появляется всё больше и больше заболевших. Такое впечатления, что в Питере с 1 июня всё только началось....
Obseerv
Когда Питер освободят от "мер защиты от вируса", бессмысленных и беспощадных? У нас же заразных гораздо меньше, чем в Москве!
Never_Mind
Если бы не запоздалый парад и дата согласия с обнулением, то никто вожжи с ограничениями не отпускал бы. Не удивлюсь, если после этих скрепных событий снова введут ограничения. Парад в масках не пафосно. Путин в маске не мужественно, лохторат не оценит. Но привычно делают хорошую мину при хреновой игре и пускают привычную пулю с привычным пафосом. "Результат", ё-маё...
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