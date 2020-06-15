ЖК NEWПИТЕР: Эволюция комфорт-класса

Фото: АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»

Именно такое поле, принадлежавшее Северному НИИ гидротехники и мелиорации, было в поселке Новоселье на юго-западной границе города и области семь лет назад. Сам поселок представлял собой населенный пункт, состоявший из нескольких «хрущевок» и частного сектора. Сегодня здесь расположен жилой комплекс NEWПИТЕР, где параллельно с возводимым жильем компания «Строительный трест» развивает инфраструктуру и прилегающую территорию.

В 2012 году застройщик представил масштабный план развития территории, в который вошли 42 кирпичных дома от 6 до 12 этажей. На первом этапе в квартале предусмотрено строительство 28 кирпичных домов на участке площадью 55 га. К концу 2020 года будет полностью готов пилотный квартал из десяти домов (лотов).

Застройка жилого комплекса NEWПИТЕР не давит на жителей своей высотностью, а качественное благоустройство отвечает понятиям о комфортном жилье. Что касается транспортной доступности, то здесь главное преимущество, конечно же, КАД. За 15 минут можно добраться до ЗСД.

Фото: АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»

Комфорт и безопасность

По мнению Анзора Берсирова, руководителя проектов комплексного освоения территорий АО «Строительный трест», дворовое пространство должно принадлежать жителям. С этим мнением согласны как убранисты, так и сами жильцы. И на деле все так и происходит — дворы в ЖК NEWПИТЕР закрыты от посторонних и свободны от автомобилей. Для наземных покрытий в комплексе используется плитка, песок, гравий, на детских площадках — безопасное антитравматичное прорезиненное покрытие. У каждого дома — своя детская площадка.

Колясочные и стоянки для велосипедов для объектов «Строительного треста» уже давно стали обязательным элементом, и новый квартал не исключение. С точки зрения комфорта и безопасности изменились и входные группы, которые создаются с уровня земли, без барьеров. Тем самым доказывая, что наследие советской архитектуры — лестницы и пандусы — ушли в прошлое.

Ранее считалось, что если закрыть дверь в подъезд металлической дверью, то это добавит жителям спокойствия. Но ведь никогда не знаешь, что может произойти за этой дверью. Безопасность и надежность — это когда можно видеть, что происходит в подъезде — как снаружи, так и изнутри. Чем больше панорамных окон, стеклянных дверей, а значит, и света в парадных — тем лучше. В ЖК NEWПИТЕР созданы именно такие входные группы.

От лота к лоту

Каждый лот в жилом комплексе обладает своей особенностью. Ожидание от сдачи нового лота можно сравнить с ожиданием следующей модели телефона. Покупателям интересно узнать, какими «фишками» снабдил застройщик свой готовящийся к сдаче объект. Для юных жителей здесь проектируются необычные детские площадки, развивающие моторику, логику, и дающие необходимый уровень физической активности. Во дворе пятого лота, например, установлена детская площадка в виде пирамид, аналоги которой есть в Центральном парке в Нью-Йорке и на одном из пляжей солнечной Барселоны.

Фото: АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»

Для взрослых в составе одного лота на придомовых территориях создаются крытые площадки для барбекю, в составе другого — придомовой сад, а в строящихся корпусах квартиры на первых этажах будут реализовываться с собственным внутренним двориком. В будущем в качестве дополнительных элементов благоустройства на кровлях одноэтажных пристроек будут организованы открытые террасы, на которых смогут проводить время все жители дома. Самое время задать вопрос: «это точно все еще комфорт-класс»?

Помимо благоустройства дворов большая работа проводится в отношении развития общественных пространств. Особенно впечатляет пешеходный бульвар с романтичным названием Белых ночей. Пока он открыт частично: на работающем отрезке расположено футбольное поле с искусственным покрытием, велодорожки, скамейки и газоны, а также площадка для воркаута.

На этом развитие бульвара не закончится. В ближайших планах застройщика открытие новой детской площадки, проект которой создается разными проектировщиками, в том числе, зарубежными. Разработчики интригуют заявлением о том, что эта детская площадка не будет иметь аналогов.

В поселке уже функционирует ледовый дворец, внутри квартала есть детский сад на 145 мест, построена общеобразовательная школа на 550 учеников — первого сентября она распахнет двери для своих первых учеников.



Фото: АО «Специализированный застройщик «Строительный трест» Фото: АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»

В следующих кварталах жилого комплекса появится несколько детских садов на 140–190 мест, еще одна школа на 820 мест. Будут построены торгово-офисные здания, современные 6-этажные автомобильные паркинги. Также появится большой фитнес-центр с бассейном, ледовая арена. Параллельно в поселке запланировано строительство поликлиники, новых дорог и развязок, ведется работа над развитием транспортной инфраструктуры.

Справка о компании АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»

ЖК «NEWПИТЕР» — застройщик ООО «СТ-Новоселье», проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК «NEWПИТЕР» (7 лот) — застройщик ООО «ИК«СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ», проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

