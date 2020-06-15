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15.06.2020 16:24
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Сорок дней на ИВЛ: в Петербурге от COVID-19 скончалась фельдшер скорой, которая боялась увольнения

Фельдшер скорой неотложной помощи Нелли Селиванова умерла в Петербурге. Ей был 71 год. Женщина работала на 91-й подстанции в Красносельском районе, рассказала «Фонтанке» 15 июня её дочь Ирина.

Фото: предоставлено дочерью Ириной

В медицинском свидетельстве о смерти (есть в распоряжении редакции) говорится, что Селиванова умерла 11 июня в стационаре больницы Боткина. К смерти привела дыхательная недостаточность, вызванная вирусной пневмонией. А первоначальной причиной указан COVID-19.

«Мама закончила Киевское медицинское училище и приехала в Петербург. Начала работать фельдшером на скорой медицинской помощи. Общий стаж — 45 лет. В последние годы работа на 91 подстанции, это 105-я поликлиника на 2-й Комсомольской. Когда началась эпидемия я уговорила её взять больничный. Но вскоре она с него вышла — сказала, что боится, что её уволят, и что она давала клятву Гиппократа. А 29 апреля она оказалась в Боткина с симптомами, анализы подтвердили коронавирус», — сообщила Ирина.

По её словам, сначала женщина лежала в обычной палате и говорила, что у неё «полный железа рот», задыхалась. А потом начали отказывать почки, и её отправили в реанимацию.

«Она как медик понимала, что, возможно, оттуда уже не вернется. Просила нас с мужем беречь друг друга. Я была беременна, на 9-м месяце, она ждала внука. Но так и не узнала, что он родился — 23 мая он появился на свет, а она 11 июня умерла после 40 дней на ИВЛ», — рассказала дочь.

Сейчас родственники договариваются о том, чтобы похоронить Нелли в цинковом гробу по правилам пандемии. В комздраве «Фонтанке» подтвердили смерть медика.

Фото: предоставлено дочерью Ириной

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Комментарии (15)

bubor
Царствия небесного! Настоящий профессионал оставшийся верен клятве Гиппократа до смерти! Пример живым!
ZapadЭnka
45 лет работать фельдшером в Скорой Помощи - это как 45 лет на пороховой бочке. После такого просто уйти на пенсию и засесть перед телевизором или на даче выращивать помидорки?!? Не вариант. Поэтому и продолжала работать многоуважаемая Нелли Селиванова. Даже в период пандемии не захотела отсидеться на больничном или вообще уволиться и уйти на пенсию. Могу себе представить сколько слёз пролила Ирина, уговаривая маму. Вот такие они наши родные медицинские работники. Скорблю и очень соболезную.
Okmita
Московская больница в своих репортажах писала о неэффективности ИВЛ и что в тяжёлых случаях пациентов переводят на аппарат прямого введения кислорода в кровь (забыла как называется). Неужели 40 дней не показатель, что надо что-то другое делать? :(
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