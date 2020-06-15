В медицинском свидетельстве о смерти (есть в распоряжении редакции) говорится, что Селиванова умерла 11 июня в стационаре больницы Боткина. К смерти привела дыхательная недостаточность, вызванная вирусной пневмонией. А первоначальной причиной указан COVID-19.

«Мама закончила Киевское медицинское училище и приехала в Петербург. Начала работать фельдшером на скорой медицинской помощи. Общий стаж — 45 лет. В последние годы работа на 91 подстанции, это 105-я поликлиника на 2-й Комсомольской. Когда началась эпидемия я уговорила её взять больничный. Но вскоре она с него вышла — сказала, что боится, что её уволят, и что она давала клятву Гиппократа. А 29 апреля она оказалась в Боткина с симптомами, анализы подтвердили коронавирус», — сообщила Ирина.