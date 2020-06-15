Сорок дней на ИВЛ: в Петербурге от COVID-19 скончалась фельдшер скорой, которая боялась увольнения
Фельдшер скорой неотложной помощи Нелли Селиванова умерла в Петербурге. Ей был 71 год. Женщина работала на 91-й подстанции в Красносельском районе, рассказала «Фонтанке» 15 июня её дочь Ирина.
В медицинском свидетельстве о смерти (есть в распоряжении редакции) говорится, что Селиванова умерла 11 июня в стационаре больницы Боткина. К смерти привела дыхательная недостаточность, вызванная вирусной пневмонией. А первоначальной причиной указан COVID-19.
«Мама закончила Киевское медицинское училище и приехала в Петербург. Начала работать фельдшером на скорой медицинской помощи. Общий стаж — 45 лет. В последние годы работа на 91 подстанции, это 105-я поликлиника на 2-й Комсомольской. Когда началась эпидемия я уговорила её взять больничный. Но вскоре она с него вышла — сказала, что боится, что её уволят, и что она давала клятву Гиппократа. А 29 апреля она оказалась в Боткина с симптомами, анализы подтвердили коронавирус», — сообщила Ирина.
По её словам, сначала женщина лежала в обычной палате и говорила, что у неё «полный железа рот», задыхалась. А потом начали отказывать почки, и её отправили в реанимацию.
«Она как медик понимала, что, возможно, оттуда уже не вернется. Просила нас с мужем беречь друг друга. Я была беременна, на 9-м месяце, она ждала внука. Но так и не узнала, что он родился — 23 мая он появился на свет, а она 11 июня умерла после 40 дней на ИВЛ», — рассказала дочь.
Сейчас родственники договариваются о том, чтобы похоронить Нелли в цинковом гробу по правилам пандемии. В комздраве «Фонтанке» подтвердили смерть медика.