Таиланд возобновляет авиасообщение. Туристам пока придется подождать
Королевство в Юго-Восточной Азии решило возобновить международные перелеты, которые были прерваны из-за пандемии коронавируса.
«Управление гражданской авиации Таиланда начнет переговоры о возобновлении международных перевозок с представителями авиакомпаний во вторник, 16 июня», — цитирует 15 июня заявление главы ведомства Чула Сукманопа издание Bangkok Post.
При этом власти страны призвали туристов подождать еще месяц. Таиланд хочет обеспечить безопасность пребывающих в страну.
Ранее власти страны планировали выйти из режима самоизоляции 1 июля.
С начала пандемии в королевстве было выявлено 3135 случаев COVID-19.