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15.06.2020 15:20
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Таиланд возобновляет авиасообщение. Туристам пока придется подождать

Королевство в Юго-Восточной Азии решило возобновить международные перелеты, которые были прерваны из-за пандемии коронавируса.

«Управление гражданской авиации Таиланда начнет переговоры о возобновлении международных перевозок с представителями авиакомпаний во вторник, 16 июня», — цитирует 15 июня заявление главы ведомства Чула Сукманопа издание Bangkok Post.

При этом власти страны призвали туристов подождать еще месяц. Таиланд хочет обеспечить безопасность пребывающих в страну.

Ранее власти страны планировали выйти из режима самоизоляции 1 июля.

С начала пандемии в королевстве было выявлено 3135 случаев COVID-19.

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