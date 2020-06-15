«Ночлежка» отмечает год со дня открытия ночного приюта на проспекте Девятого Января. Самым лучшим подарком в благотворительной организации назвали поддержку, в частности пожертвования на работу приюта.

Ночной приют открылся 15 июня 2019 года. Город выделил под эти цели земельный участок недалеко от метро «Обухово», а на постройку деньги собирали, что называется, всем миром — необходимо было почти 8 миллионов рублей, и «Ночлежка» объявила сбор средств . На призыв откликнулись как простые горожане, так и бизнес. После открытия приют, рассчитанный на 40 спальных мест, работал в течение месяца в тестовом режиме. За это время команда «Ночлежки» убедилась в его необходимости — загруженность составила 100% .

За прошедший год, как рассказали в благотворительной организации, в приюте 13 913 раз останавливались 803 человека. Здесь может переночевать любой нуждающийся, и для этого не нужны деньги, документы или справки. Каждый посетитель получает горячий ужин, может зарядить телефон, обратиться за помощью к волонтёру-медику. Также здесь можно принять душ и постирать одежду — в приюте две душевые и прачечная с тремя стиральными и сушильными машинками.



Работает приют благодаря пожертвованиям. «Ночной приют появился в Петербурге благодаря сотням удивительных людей, которые поддерживали сбор и до сих пор жертвуют деньги, чтобы приют продолжал работать», — говорят в «Ночлежке», добавляя, что лучший подарок к первому дню рождения ночного приюта — поддержка.



Пожертвование можно оформить на сайте «Ночлежки».

