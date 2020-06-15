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15.06.2020 15:25
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Самый лучший подарок — поддержка. Ночной приют «Ночлежки» отмечает год со дня открытия

«Ночлежка» отмечает год со дня открытия ночного приюта на проспекте Девятого Января. Самым лучшим подарком в благотворительной организации назвали поддержку, в частности пожертвования на работу приюта.

Фото: https://vk.com/nochlezhka

Ночной приют открылся 15 июня 2019 года. Город выделил под эти цели земельный участок недалеко от метро «Обухово», а на постройку деньги собирали, что называется, всем миром — необходимо было почти 8 миллионов рублей, и «Ночлежка» объявила сбор средств. На призыв откликнулись как простые горожане, так и бизнес. После открытия приют, рассчитанный на 40 спальных мест, работал в течение месяца в тестовом режиме. За это время команда «Ночлежки» убедилась в его необходимости — загруженность составила 100%.

За прошедший год, как рассказали в благотворительной организации, в приюте 13 913 раз останавливались 803 человека. Здесь может переночевать любой нуждающийся, и для этого не нужны деньги, документы или справки. Каждый посетитель получает горячий ужин, может зарядить телефон, обратиться за помощью к волонтёру-медику. Также здесь можно принять душ и постирать одежду — в приюте две душевые и прачечная с тремя стиральными и сушильными машинками.

Работает приют благодаря пожертвованиям. «Ночной приют появился в Петербурге благодаря сотням удивительных людей, которые поддерживали сбор и до сих пор жертвуют деньги, чтобы приют продолжал работать», — говорят в «Ночлежке», добавляя, что лучший подарок к первому дню рождения ночного приюта — поддержка.

Пожертвование можно оформить на сайте «Ночлежки».

Фото: https://vk.com/nochlezhka

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Комментарии (1)

COVID-2036
накину немного, давно ничего не накидывал... вместо того, чтобы купить этим людям билет в один конец (на родину) поддерживаете у них иллюзию о возможности закрепиться в городе. они уже делами своими доказали, что не тянут тут жить, так чего тянуть-то с отъездом обратно? за 8 000 000 рублей на Вологодчине можно купить примерно 50 - 200 жилых изб, в еще жилых населенных пунктах. жили бы там, сеяли-пахали, поднимали россию с колен, пока совсем вся борщевиком и лесом не заросло. ну да, работать там придется, не банки по помойкам собирать... а то какие-то дальневосточные гектары придумывают, а на пустом месте, у себя под боком, ничего не делают.
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