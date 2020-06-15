Смольный выдаст деньги семьям с детьми-инвалидами, чтобы они не ждали очереди, а сами купили жильё

Как сообщает 15 июня пресс-служба губернатора, на совещании Александра Беглова с членами городского правительства утверждён новый порядок предоставления социальных выплат для приобретения или строительства жилья, который, по мнению чиновников, ускорит процесс улучшения жилищных условий. Это касается семей с детьми-инвалидами, стоящих в очереди на улучшение жилищных условий или принятых на учёт в качестве нуждающихся в жилье по договорам социального найма.

Им планируется выделять из горбюджета деньги на строительство или покупку жилья (без учёта даты принятия на жилищный учёт). То есть они получат выбор: или ждать предоставления квартиры в установленном порядке, или покупать самостоятельно с использованием субсидии. Средний размер выплаты для семей с детьми-инвалидами будет выше, чем по другим видам содействия в улучшении жилищных условий. Ежегодно город сможет обеспечить выплаты для 80 семей, и тогда, по прогнозам Смольного, все очередники с детьми-инвалидами, принятые на учёт до 1 июня 2020 года, смогут улучшить жилищные условия к 2024 году.

В прошлом году 80 семей с детьми-инвалидами получили квартиры, 40 — финансовую поддержку из городского бюджета. В этом году планируется обеспечить жильём 155 семей. Всего в жилищной помощи нуждаются 596 таких семей.