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15.06.2020 15:05
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За организованную толпу в Галерной гавани блогера наказали штрафом

Суд в Петербурге привлек к административной ответственности Андрея Кузнецова, по воле которого накануне в Василеостровском районе собрались на съёмку бойцовского шоу порядка 50 человек. За нарушение общественного порядка он должен заплатить штраф.

Как сообщает 15 июня объединенная пресс-служба судов Петербурга, Кузнецов наказан штрафом в 10 тысяч рублей по статье 20.2.2 Кодекса об административных правонарушениях — «Организация массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка».

Как ранее писала «Фонтанка», блогера вместе с восемью другими участниками побоища задержали накануне. Они записывали на видео кулачный бой, который проходил на плоту в Гавани. Всего в мероприятии участвовали порядка 50 человек, поймать успели не всех.

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