За организованную толпу в Галерной гавани блогера наказали штрафом

Суд в Петербурге привлек к административной ответственности Андрея Кузнецова, по воле которого накануне в Василеостровском районе собрались на съёмку бойцовского шоу порядка 50 человек. За нарушение общественного порядка он должен заплатить штраф.

Как сообщает 15 июня объединенная пресс-служба судов Петербурга, Кузнецов наказан штрафом в 10 тысяч рублей по статье 20.2.2 Кодекса об административных правонарушениях — «Организация массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка».