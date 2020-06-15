На региональных дорогах Ленинградской области вводятся ограничения для проезда тяжелого транспорта. Грузовикам с разрешённой максимальной массой более 3,5 тонны запретят проезд в выходные — со второй половины пятницы до конца воскресенья.

Как сообщает 15 июня пресс-служба областного дорожного комитета, это дополнительная мера безопасности дорожного движения, которая вызвана ростом потока машин в дачный сезон. Он будет действовать до 30 августа.

Запрет проезда грузовиков касается 25 участков дорог во Всеволожском, Выборгском, Гатчинском, Кингисеппском, Ломоносовском и Тосненском районах. Среди них Колтушское шоссе, Дорога жизни, Токсовское шоссе, подъезд к Красносельскому району через Малое Карлино, подъезды к Гатчине, пути к Сосновому Бору (дорога Санкт-Петербург — Ручьи), Гостилицкое шоссе, Старовыборгское шоссе и дорога Зеленогорск — Приморск — Выборг.