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15.06.2020 14:34
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Проезд грузовиков по региональным трассам Ленобласти запретят на выходные

На региональных дорогах Ленинградской области вводятся ограничения для проезда тяжелого транспорта. Грузовикам с разрешённой максимальной массой более 3,5 тонны запретят проезд в выходные — со второй половины пятницы до конца воскресенья.

Как сообщает 15 июня пресс-служба областного дорожного комитета, это дополнительная мера безопасности дорожного движения, которая вызвана ростом потока машин в дачный сезон. Он будет действовать до 30 августа.

Запрет проезда грузовиков касается 25 участков дорог во Всеволожском, Выборгском, Гатчинском, Кингисеппском, Ломоносовском и Тосненском районах. Среди них Колтушское шоссе, Дорога жизни, Токсовское шоссе, подъезд к Красносельскому району через Малое Карлино, подъезды к Гатчине, пути к Сосновому Бору (дорога Санкт-Петербург — Ручьи), Гостилицкое шоссе, Старовыборгское шоссе и дорога Зеленогорск — Приморск — Выборг.

Пресс-служба дорожного комитета Ленинградской области
Пресс-служба дорожного комитета Ленинградской области

Временное ограничение движения не распространяется на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные; на перевозки пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов, топлива, семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов; на перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий; на транспортные средства федеральных органов исполнительной власти; на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и пр.

Пресс-служба дорожного комитета Ленинградской области
Пресс-служба дорожного комитета Ленинградской области

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Комментарии (1)

Игорь1974
Отлично решение. Вообще на выходных правильно было бы запретить передвижение большегрузов причем ВСЕХ без исключения по трассам, где плотность населенных пунктов высокая и дачный/туристический поток высокий. Для работы есть рабочие дни. Аналогично и дорожные работы.
Однако надо парням дальнобоям места отдыха организовать. Чтоб им было где выходные отдыхать.
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