Министр обороны Казахстана самоизолировался перед парадом Победы в Москве
Министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев перешел на режим самоизоляции в преддверии поездки в Москву на парад Победы по приглашению своего российского коллеги Сергея Шойгу, сообщила 15 июня пресс-служба оборонного ведомства соседней страны.
Она уточнила, что Ермекбаев находится на самоизоляции с 11 июня. «Меры по самоизоляции были приняты с учетом порядка посещения зарубежных стран, рекомендаций врачей, а также состояния санитарно-эпидемиологической обстановки», — пояснили в пресс-службе.
Министр обороны находится на рабочем месте, при этом исключены его непосредственные контакты с подчиненными. «Руководство деятельностью Министерства обороны и Вооруженных сил осуществляется по телефону и посредством видео-конференц-связи», — уточнили в ведомстве.
Там также сообщили, что в период самоизоляции с министром обороны проводятся необходимые диагностические мероприятия.
«Решение о дате завершения режима самоизоляции будет принято после возвращения из Москвы с учетом текущей обстановки», — сообщает Минобороны.
Парад Победы пройдет в Москве 24 июня.