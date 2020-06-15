Министр обороны Казахстана самоизолировался перед парадом Победы в Москве

Министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев перешел на режим самоизоляции в преддверии поездки в Москву на парад Победы по приглашению своего российского коллеги Сергея Шойгу, сообщила 15 июня пресс-служба оборонного ведомства соседней страны.

Она уточнила, что Ермекбаев находится на самоизоляции с 11 июня. «Меры по самоизоляции были приняты с учетом порядка посещения зарубежных стран, рекомендаций врачей, а также состояния санитарно-эпидемиологической обстановки», — пояснили в пресс-службе.

Министр обороны находится на рабочем месте, при этом исключены его непосредственные контакты с подчиненными. «Руководство деятельностью Министерства обороны и Вооруженных сил осуществляется по телефону и посредством видео-конференц-связи», — уточнили в ведомстве.