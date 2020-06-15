«Жопашник Филя, сними тельняшку». Игорь Албин раскритиковал Киркорова за скетч про «нетрадиционного» десантника

«Господи, пропаганда (операция «прикрытите») достигла дна. Какая мерзость! Неужели десантура это стерпит? — написал Игорь Албин под скриншотом скандального видеоролика. — Дядя Вася переворачивается в гробу... Жопашник Филя, сними тельняшку, голубой берет и извинись перед теми, кто служил и служит сегодня в Воздушно-Десантных Войсках. Для нас, гвардейцев-десантников, голубой цвет — цвет Неба, Илии Пророка и Пресвятой Богородицы! В десантуре таких, как ты, быть не может по определению! Слава ВДВ!»

Публикация Игоря Албина набрала 59 лайков от пользователей «Инстаграма» против 523 тысяч лайков под полной видеоверсией скетча, которую Филипп Киркоров опубликовал в своем «Инстаграме» дне недели назад. Выступление Киркорова было частью восьмого выпуска проекта СТС «В маске шоу». Однако общественность обратила внимание на ролик только 13 июня, когда бывший командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Владимир Шаманов в интервью агентству РИА Новости потребовал от Киркорова извиниться и удалить видео с «десантником» со всех площадок.

Шаманов процитировал выражение известного десантника Валерия Востротина: «Десантника может обидеть каждый, но не каждый успевает извиниться». Представители певца заявили, что Филипп Киркоров в проекте «В маске шоу» выступал исключительно в качестве актера, и все вопросы переадресовали авторам сценария. Восьмой выпуск проекта, в который вошел скандальный скетч, в настоящее время недоступен для просмотра на официальном Youtube-канале телеканала «СТС».