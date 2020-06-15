FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+26°C/Завтра: +25
69.12р78.52р
Помощь для бизнеса и гражданЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
15.06.2020 14:10
1
Печать

«Фиксируем продолжающееся снижение заболеваемости»: Собянин объявил о новом этапе снятия ограничений

Москва 16 июня начнёт очередной этап снятия ограничений в связи с «продолжающимся снижением заболеваемости, её всех основных параметров», сообщил мэр города Сергей Собянин в своём блоге.

Со вторника разрешены летние веранды ресторанов и кафе, откроются музеи, выставочные залы и зоопарки, библиотеки, риелторские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства, предоставляющие услуги гражданам и бизнесу. Снимаются ограничения на оказание плановой помощи в стоматологических клиниках. Можно посещать спортивные мероприятия, правда, трибуны должны быть заполнены не более чем на 10%.

В столице уже открыты промпредприятия и стройки, многие МФЦ, киностудии и научные институты, объекты услуг и торговли: парикмахерские, ветеринарные клиники, кладбища, каршеринг. С 9 июня отменены самоизоляция, график прогулок и пропуска для поездок в транспорте.

Снятие ограничений не повлияло на ситуацию с распространением коронавируса: число заболевших и госпитализаций снижается, отмечают в администрации.

«Сегодня — по прошествии недели — мы фиксируем продолжающееся снижение заболеваемости, её всех основных параметров, — отметил Собянин. — <…> Количество людей, проходящих лечение в коронавирусных стационарах, за неделю сократилось на 13% — до 8,5 тыс. <…> По сравнению с неделей 1–7 июня 2020 года на прошлой неделе среднее число госпитализаций сократилось на 22% — с 753 до 587 случаев в день».

Москва, по данным оперштаба, пока остаётся лидером среди российских регионов по выявлению коронавируса — 1359 случаев за последние сутки. 23 июня в городе планируется открыть фитнес-клубы и снять ограничения с детских садов и учреждений соцзащиты. Носить маски и перчатки в общественных местах по-прежнему обязательно.

Коронавирус. Оперштаб Москвы
Коронавирус. Оперштаб Москвы
Коронавирус. Оперштаб Москвы
Коронавирус. Оперштаб Москвы

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

SlawaPiter
Бордюренфюрер не дает расслабиться москвичам и гостям столицы, фсе фиксирует, фсе контролирует, фсе хочет знать...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний