Со вторника разрешены летние веранды ресторанов и кафе, откроются музеи, выставочные залы и зоопарки, библиотеки, риелторские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства, предоставляющие услуги гражданам и бизнесу. Снимаются ограничения на оказание плановой помощи в стоматологических клиниках. Можно посещать спортивные мероприятия, правда, трибуны должны быть заполнены не более чем на 10%.

Москва 16 июня начнёт очередной этап снятия ограничений в связи с «продолжающимся снижением заболеваемости, её всех основных параметров», сообщил мэр города Сергей Собянин в своём блоге .

В столице уже открыты промпредприятия и стройки, многие МФЦ, киностудии и научные институты, объекты услуг и торговли: парикмахерские, ветеринарные клиники, кладбища, каршеринг. С 9 июня отменены самоизоляция, график прогулок и пропуска для поездок в транспорте.

Снятие ограничений не повлияло на ситуацию с распространением коронавируса: число заболевших и госпитализаций снижается, отмечают в администрации.

«Сегодня — по прошествии недели — мы фиксируем продолжающееся снижение заболеваемости, её всех основных параметров, — отметил Собянин. — <…> Количество людей, проходящих лечение в коронавирусных стационарах, за неделю сократилось на 13% — до 8,5 тыс. <…> По сравнению с неделей 1–7 июня 2020 года на прошлой неделе среднее число госпитализаций сократилось на 22% — с 753 до 587 случаев в день».

Москва, по данным оперштаба, пока остаётся лидером среди российских регионов по выявлению коронавируса — 1359 случаев за последние сутки. 23 июня в городе планируется открыть фитнес-клубы и снять ограничения с детских садов и учреждений соцзащиты. Носить маски и перчатки в общественных местах по-прежнему обязательно.