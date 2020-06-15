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15.06.2020 13:40
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«Ребята, нас немного температурит». В России отказал почтовый сервис Mail.Ru

Российские пользователи испытывают трудности со входом в почтовый сервис Mail.Ru. О проблемах 15 июня «Фонтанке» сообщают читатели.

По данным сервиса DownDetector, технический сбой произошёл около полудня. Интернет-юзеры отмечают, что при попытке входа в почту система пишет, что пользователь не зарегистрирован.

«Ребята, нас немного температурит. Если у вас все работает, это безумно круто, а если нет — приносим извинения. Сейчас все спецы ищут подорожник и делают все возможное, чтобы как можно скорее искоренить проблему», — написала поддержка Mail.Ru в своём twitter-аккаунте.

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Комментарии (5)

Leeuw
А зачем вообще нужна почта на мэйл.ру, если у любого пользователя смартфона на андроиде по умолчанию имеется почта на gmail ?
260778831
Из всех российских почт - эта самая мерзкая. Куча эписеских фейлов по провалу защиты, файлобменник где код подбирался простым скриптом, и они поняли это лишь через полгода после публикаций в инете.
Шпионские продраммы вроде помошника, что подменяют поиск на проплаченные сайты. И много другой дряни. Хоть бы у них сервера сгорели!!!
Агроном аэродрома
"Сейчас все спецы ищут подорожник" - 21 век. Арбидолом лечить надо!
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