«Ребята, нас немного температурит». В России отказал почтовый сервис Mail.Ru

Российские пользователи испытывают трудности со входом в почтовый сервис Mail.Ru. О проблемах 15 июня «Фонтанке» сообщают читатели.



По данным сервиса DownDetector, технический сбой произошёл около полудня. Интернет-юзеры отмечают, что при попытке входа в почту система пишет, что пользователь не зарегистрирован.



«Ребята, нас немного температурит. Если у вас все работает, это безумно круто, а если нет — приносим извинения. Сейчас все спецы ищут подорожник и делают все возможное, чтобы как можно скорее искоренить проблему», — написала поддержка Mail.Ru в своём twitter-аккаунте.

