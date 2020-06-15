Мишустин рассказал о «прогрессивности российского подхода» в борьбе с коронавирусом

«По числу тестов наше государство находится среди мировых лидеров. Россия — первая страна, которая не останавливает этот процесс и после того, как темпы распространения инфекции начали снижаться. <...> В ряде ведущих европейских стран также начали движение по этому пути, что подтверждает прогрессивность российского подхода», — заявил 15 июня Михаил Мишустин в эфире телеканала «Россия 24».

Премьер-министр России провел заседание с координационным советом по борьбе с распространением коронавируса.

По его словам, ситуация в стране «постепенно улучшается». Особенно глава кабинета министров отметил снижение заболевших в столице. Премьер подчеркнул, что Россия собирается наращивать тестирование на коронавирус.

В РФ с начала пандемии выявили уже 537 210 заболевших COVID-19.