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15.06.2020 13:36
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Мишустин рассказал о «прогрессивности российского подхода» в борьбе с коронавирусом

Премьер-министр России провел заседание с координационным советом по борьбе с распространением коронавируса.

«По числу тестов наше государство находится среди мировых лидеров. Россия — первая страна, которая не останавливает этот процесс и после того, как темпы распространения инфекции начали снижаться. <...> В ряде ведущих европейских стран также начали движение по этому пути, что подтверждает прогрессивность российского подхода», — заявил 15 июня Михаил Мишустин в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, ситуация в стране «постепенно улучшается». Особенно глава кабинета министров отметил снижение заболевших в столице. Премьер подчеркнул, что Россия собирается наращивать тестирование на коронавирус.

В РФ с начала пандемии выявили уже 537 210 заболевших COVID-19.

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Комментарии (6)

Печенеги и половцы
В Прекрасной России будущего врунов не будет
Лаймовый
Нет людей, нет больных, нет вируса. Гениальный подход надо признать.
261464601
Мы видим прогресс)) Уже скоро третий месяц сидим дома, ищем новую работу, потому что жить на что то надо. Спасибо нашему правительству, и жить не дают, и работать не дают.
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