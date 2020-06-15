Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

На судебном заседании по делу историка Олега Соколова подсудимый выслушал обвинительное заключение и избавился от своего адвоката. Убитой подруге он стрелял в лицо.

Об этом Соколов заявил на заседании 15 июня, которое транслируется на сайте sudportal.ru. Сперва подсудимый выслушал обвинительное заключение — в нем сказано, что Анастасия Ещенко была убита в период с 2.36 до трех часов ночи 8 ноября 2019 года. Первый выстрел из обреза был совершен в лицо аспирантки. Затем он попытался ее задушить и сломал кости, из трех последующих выстрелов в голову Ещенко попали два.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

На вопрос о том, признает ли Соколов вину, он ответил по бумажке. Там было написано, что сперва он хочет услышать доказательства стороны обвинения и только потом расскажет, считает ли себя виноватым, хотя ранее он этого не отрицал. После Соколов сразу перешел к вопросу его защиты и освободил от обязанностей адвоката Александра Почуева. Соколов отметил, что очень благодарен Почуеву, и упомянул об угрозах защитнику со стороны команды его оппонента по научной деятельности Евгения Понасенкова. Своим адвокатом Соколов видит Сергея Лукьянова, который появился на первом заседании по существу, но после отложения дела и беседы с подсудимым в СИЗО сообщил суду, что договоренности с историком достичь не смог. Для Почуева это стало сюрпризом, равно как и для суда. Заседание перенесли на 22 июня и, чтобы Соколов в процессе заседания больше адвокатов не менял, решили позвать на следующее слушание бесплатного защитника.

Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

В начале заседания уже бывший адвокат Соколова Почуев ходатайствовал о прекращении трансляции и допуске в здание суда журналистов, а защитник потерпевших, Александра Бакшеева, принесла заявления от родителей убитой — они просили рассматривать дело без их участия и отметили, что с Соколовым взаимодействовать не хотят ни в какой форме. Подсудимый не возражал против их отсутствия, но сказал, что к ним «очень серьезные вопросы».

