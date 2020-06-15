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15.06.2020 13:11
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Транспорт возвращается: в Москве метро и «Аэроэкспресс», в Петербурге маршрутки

В Санкт-Петербурге с 15 июня получили возможность возобновить движение несколько «коммерческих» маршрутов.

Как сообщает комитет по транспорту, к работе возвращаются следующие маршруты:

  • № К-01 «Станция метро «Проспект Просвещения» — улица 1-го Мая у Успенской дороги»;
  • № К-11к «Троицкое поле — железнодорожная станция Предпортовая»;
  • № К-44 «Уральская улица, дом 33, — 2–3-я линии В. О., угол Среднего проспекта В. О.»;
  • № К-58 «Станция метро «Озерки» — проспект Культуры»;
  • № К-93 «Школьная улица — Суздальский проспект»;
  • № К-161 «Улица Лопатина — улица Бадаева»;
  • № К-168 «Станция метро «Пионерская» — пересечение Комендантского проспекта и Шуваловского проспекта».

В Москве сегодня открылись 25 вестибюлей метро, которые были закрыты из-за снижения пассажиропотока в период самоизоляции. Во время поездок в метро необходимо быть в маске и перчатках. Кроме того, «Аэроэкспресс» возобновил рейсы в аэропорты Москвы, заодно снизив цену на билет. С 15 июня поезда во Внуково ходят каждый час, в Шереметьево и Домодедово — каждые 30 минут. С 15 июня до 15 июля между терминалом «Аэроэкспресс» и терминалом В в аэропорту Шереметьево запущен бесплатный автобусный шаттл (межтерминальный переход аэропорта остается закрытым), пишут московские СМИ.

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Комментарии (3)

260778831
Хорошо хоть у меня велосипед есть а то беда: не погулять нормально вечером. Я привык чтобы с работы 17-30 поел все дела и гулять до 22-30..23-00 хотя бы. Потом домой спать с 1:00 по 7:00. В 8:30 на работе.

Нравиться мне так жить и живу, работаю с 13 апреля и смачно плюю на самоизоляцию!
Buka
а вернуть время работы транспорта они не хотят? как понимаю метро так и работает до 22
Maxi 555
Маршрутки это правильно. Тут главное парки не открывать - настоящие рассадники короновируса.
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