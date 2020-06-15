«Риск очень высокий». Пекин вводит «экстраординарные меры» из-за новой вспышки коронавируса
Власти китайской столицы ввели новые коронавирусные ограничения во всех жилых микрорайонах города.
«Риск распространения эпидемии очень высок, поэтому мы должны принять решительные меры», — цитирует 15 июня заявление представителя правительства Пекина Сюй Хэцзянь The Guardian.
Власти города анонсировали «экстраординарные меры» после выявления 49 новых случаев COVID-19. Жилые комплексы в Пекине восстановили проверки безопасности. Кроме того, власти призвали всех жителей, которые посещали местный продуктовый рынок, связаться с ними.
Накануне стало известно, что на крупнейшем рынке Пекина произошла новая вспышка COVID-19.
С начала пандемии в Поднебесной зафиксировали 83 181 случай коронавируса. Некоторые исследования указывают на то, что это количество может быть гораздо больше, а сам COVID-19 появился еще прошлым летом.