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15.06.2020 13:26
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«Риск очень высокий». Пекин вводит «экстраординарные меры» из-за новой вспышки коронавируса

Власти китайской столицы ввели новые коронавирусные ограничения во всех жилых микрорайонах города.

«Риск распространения эпидемии очень высок, поэтому мы должны принять решительные меры», — цитирует 15 июня заявление представителя правительства Пекина Сюй Хэцзянь The Guardian.

Власти города анонсировали «экстраординарные меры» после выявления 49 новых случаев COVID-19. Жилые комплексы в Пекине восстановили проверки безопасности. Кроме того, власти призвали всех жителей, которые посещали местный продуктовый рынок, связаться с ними.

Накануне стало известно, что на крупнейшем рынке Пекина произошла новая вспышка COVID-19.

С начала пандемии в Поднебесной зафиксировали 83 181 случай коронавируса. Некоторые исследования указывают на то, что это количество может быть гораздо больше, а сам COVID-19 появился еще прошлым летом.

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Комментарии (5)

Дмитрий Калинин
Вот интересно... 49 случаев на 22 000 000 город - это очень высокий риск. Они будут закрывать всех на строжайший карантин при каждом выявлении одного заболевшего на 400 000 населения? Вплоть до момента, когда инфицированных не останется вообще? От слова "ни одного"?
dimas062
А нам хоть камни с неба - главное Самого на трон усадить.
miaow
"власти призвали всех жителей, которые посещали местный продуктовый рынок, связаться с ними" - ага, если хочешь, чтобы тебе заварили дверь подъезда, обращайся )
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