В Янино появится школа на 825 учеников. Строительство займет полтора года

В Янино завершили первый этап строительства школы на 825 учеников. В микрорайоне пока работает только одна муниципальная школа, которой уже не хватает на всех новых жителей. Как сообщают в ГК «Ленстройтрест», ориентировочно строительство продлится полтора года, после ввода в эксплуатацию школу передадут на баланс администрации Всеволожского района Ленобласти.

Здание школы будет разноэтажным, высотой от 1 до 4 этажей, и рассчитано оно будет на 33 класса — 12 для начальной школы, 15 для основной, 6 для старшей. Для воспитанников начальной школы предусмотрен отдельный вход, для них кроме классов оборудуют помещения продленного дня — игровые и спальни. В физкультурно-оздоровительном блоке детей ждут большой и малый спортивные залы с необходимым оборудованием, раздевалки с душевыми и туалетами, медицинский кабинет.

Также в школе будет актовый зал на 495 человек, библиотека с читальным залом и книгохранилищем. На прилегающей территории разместят стадион, комбинированную площадку для спортивных игр, дорожки для бега и прыжков, площадки для волейбола, баскетбола, гимнастики. Проект здания также предусматривает безбарьерный доступ для людей с инвалидностью.

— Строительство нового учебного заведения очень важно для микрорайона Янино — его ждут с нетерпением, — говорит Валерия Малышева, генеральный директор АО «Ленстройтрест», — поскольку сейчас здесь функционирует только одна муниципальная школа, которая с трудом покрывает потребности жителей. Еще на этапе проектирования объекта мы постарались учесть требования к современным образовательным учреждениям. Проект школы прошел строгую проверку ГАУ «Леноблгосэкспертиза».