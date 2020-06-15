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15.06.2020 12:30
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Япония отказалась от размещения американской системы ПРО

Власти Японии заявили, что не будут размещать на своей территории системы Aegis Ashore из-за высокой стоимости и технических проблем.

«Министерство обороны останавливает свой план развертывания наземной системы противоракетной обороны Aegis Ashore в Японии», — сообщает 15 июня издание Japan Times.

Глава японского военного ведомства Таро Коно заявил, что причиной отказа от проекта стали «стоимость и технические сложности».

Ранее в Кремле выразили опасение, что Япония захочет разместить системы противоракетной обороны США на Южных Курильских островах. Премьер-министр Синдзо Абэ заверил президента РФ Владимира Путина, что никаких баз там не будет.

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