Япония отказалась от размещения американской системы ПРО

Власти Японии заявили, что не будут размещать на своей территории системы Aegis Ashore из-за высокой стоимости и технических проблем.

«Министерство обороны останавливает свой план развертывания наземной системы противоракетной обороны Aegis Ashore в Японии», — сообщает 15 июня издание Japan Times.

Глава японского военного ведомства Таро Коно заявил, что причиной отказа от проекта стали «стоимость и технические сложности».

Ранее в Кремле выразили опасение, что Япония захочет разместить системы противоракетной обороны США на Южных Курильских островах. Премьер-министр Синдзо Абэ заверил президента РФ Владимира Путина, что никаких баз там не будет.