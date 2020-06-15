За выходные в Ленобласти утонули четыре подростка. Каждую смерть проверит Следственный комитет

Смерть четверых юношей во время купания в Ленинградской области в минувшие выходные проверит Следственный комитет.

О заинтересованности СК 15 июня пишет издание 47news. Двое молодых людей, 17 и 16 лет, погибли в Молочном озере в Выборгском районе и в Черном озере, расположенном в Приоратском парке Гатчинского района. Тела подростков ищут спасатели.

Ещё один несовершеннолетний утонул в водах закрытого карьера в посёлке Шапки. 17-летний студент петербургского морского колледжа неудачно прыгнул с обрыва. Самому младшему из утонувших было 14 лет. Мальчик не смог справиться с водоворотом в реке Луге недалеко от частных домов в Кингисеппе.