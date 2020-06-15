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15.06.2020 12:11
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«Возвращение к нормальной жизни». Собянин открыл в Москве летние кафе и рестораны

Фото: Pixabay

Мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге 15 июня заявил о том, что за неделю после отмены режима самоизоляции в столице заболеваемость COVID-19 снизилась по всем параметрам и это дает возможность перейти к следующему этапу отмены ограничений и разрешить общепиту уже завтра открыть летние веранды.

«Снимаются ограничения на оказание плановой помощи в стоматологических клиниках, — написал мэр в блоге. — Возобновляют работу библиотеки, риелторские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства, предоставляющие услуги гражданам и бизнесу. Откроют свои двери музеи, выставочные залы и зоопарки. Разрешается посещать и спортивные мероприятия, но пока при условии, что трибуны будут заполнены не более чем на 10%».

Собянин назвал «самым сложным» решение отменить режим самоизоляции и электронные пропуска, которое он принял неделю назад. По его словам, в той ситуации риск оказался оправданным и удалось избежать даже «некритичного роста заболеваемости».

В блоге он также отметил, что «держать бесконечно людей взаперти также невозможно, а при складывающейся достаточно неплохой ситуации с распространением коронавируса — просто нецелесообразно». Еще мэр упомянул необходимость «находить оптимальный баланс между санитарными мерами и необходимостью переходить к обычной жизни».

Фото: Pixabay

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Комментарии (5)

Buka
захотелось в Москву))))
dragvs
Ну а что Беглов? До сих пор парки просушить не может?
DrNixon
Молодцы! Собянин даже график по внебольничным пневмониям приводит, у нас наверное тоже такой есть - только почему-то это все строжайше засекречено!
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