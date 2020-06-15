В городах России появляются стойки с информацией о голосовании по поправкам

По всей России начинают работу информационные стойки, на которых волонтёры будут рассказывать о поправках в Конституцию РФ и предстоящем голосовании.

Как сообщает 15 июня РИА «Новости», в разных городах страны установят более 3 тысяч стендов с информацией о поправках и о различных общественных организациях. На стойках можно будет взять буклеты, рассказывающие о предлагаемых изменениях. К работе на стендах привлечены специально обученные волонтёры. Они готовы и к разъяснению поправок, и к оказанию помощи гражданам на участках в день голосования.