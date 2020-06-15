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15.06.2020 11:52
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В городах России появляются стойки с информацией о голосовании по поправкам

По всей России начинают работу информационные стойки, на которых волонтёры будут рассказывать о поправках в Конституцию РФ и предстоящем голосовании.

Как сообщает 15 июня РИА «Новости», в разных городах страны установят более 3 тысяч стендов с информацией о поправках и о различных общественных организациях. На стойках можно будет взять буклеты, рассказывающие о предлагаемых изменениях. К работе на стендах привлечены специально обученные волонтёры. Они готовы и к разъяснению поправок, и к оказанию помощи гражданам на участках в день голосования.

«Все волонтёры на информационных стойках будут обеспечены средствами индивидуальной защиты», — заверил председатель совета Ассоциации волонтерских центров России Артём Метелев. По его словам, в регионы отправлены более 3 миллионов масок и 2 миллионов перчаток.

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Комментарии (2)

O-o!
пилим-пилим, скоро уже допилим...
WuhanRockCafe
Внуки мои дорогие, это три изваяния трех роковых правителей России, перед вам Три Великих Лысых, три великих рыцаря, сокрушивших страну-дракона. Первый из них, говорит, вот этот лукавый такой, с бородкой, разрушил Российскую империю, второй, в очках и с пятном на лысине, развалил СССР, а этот, с маленьким подбородком, угробил страшную страну по имени Российская Федерация.
(c) Владимир Сорокин, Теллурия
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