На опубликованном видео — захламленная комната подростка, уставленная банками из-под энергетика. В пакете хранятся бутылки с зажигательной смесью, которую школьник, с его слов, замешивал сам. На заставке компьютера — арт с юношей, в руках которого дробовик, направленный в затылок оппоненту.

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали 15-летнего юношу из Волгограда, который готовил нападение на свою школу. В качестве оружия он якобы собирался использовать самодельную бомбу и коктейли Молотова. Об этом 15 июня сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

«Федеральной службой безопасности задержан житель города Волгограда 2005 года рождения, планировавший нападение на школу. У него изъяты самодельное взрывное устройство, бутылки с зажигательной смесью, компоненты для взрывчатых веществ, поражающие элементы, холодное оружие», — сообщили в ЦОС (цитата по ТАСС).



Кроме того, у подростка обнаружена тетрадь с инструкциями по изготовлению самодельных бомб и совершению вооруженных нападений. В Следственном комитете отметили, что юноша хотел убить сотрудника школы, одного из учеников, с которым враждовал, а также иных лиц.

В апреле ФСБ отчиталась о предотвращении скулшутинга в красноярской школе. Тогда у 14-летнего учащегося нашли обрез и патроны. А в феврале сообщалось о задержании крымских подростков, которые якобы собирали бомбы на дому.