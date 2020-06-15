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В Петербурге взрыв на корабле ВМФ

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15.06.2020 10:52
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Петербургскую статистику коронавирусных смертей пополнили 38 усопших

В статистику умерших пациентов с коронавирусом в Петербурге попали ещё 38 человек. Всего с начала пандемии, по официальным данным, в Северной столице умерли 635 человек c COVID-19. Таковы данные сайта «Стопкоронавирус.рф» на 15 июня.

Число оказалось больше, чем накануне. 14 июня сообщалось о 28 умерших.

Всего за последние сутки в стране выявлено 8 246 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Прирост в Петербурге составил 252 новых случая. Город остаётся в тройке лидеров по темпам распространения заболевания после Москвы и Московской области. Всего в стране за день окончательно выздоровели 4 489 человек.

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