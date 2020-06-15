В России выявлено 8 246 новых заразившихся, в Петербурге — 252
За последние сутки в России выявлено 8 246 новых случаев COVID-19 в 83 регионах. В Санкт-Петербурге — 252 новых заболевших.
Как сообщает 15 июня оперштаб, случаи коронавируса продолжают фиксировать почти во всех регионах страны. Лидером по количеству новых заболевших остается Москва с 1359 заболевшими. За ней следует Московская область, где за сутки нашли 689 случаев COVID-2019. Петербург замыкает тройку по этому показателю. Всего в городе выявили уже 20 813 заболевших.
Петербургский оперативный штаб уточняет, что за последние 24 часа на коронавирус обследовали 13 502 человека. Под медицинским наблюдением оставили 3690, из которых 38 в обсерваторе, а 679 — на самоизоляции.
С начала пандемии в России выявили уже 537 210 заболевших COVID-2019. Это третий показатель в мире после Бразилии (867 тысяч) и США (более двух миллионов). 284 539 россиян вылечились от коронавируса, а для 7 091 он закончился летальным исходом.