В России выявлено 8 246 новых заразившихся, в Петербурге — 252

За последние сутки в России выявлено 8 246 новых случаев COVID-19 в 83 регионах. В Санкт-Петербурге — 252 новых заболевших.

Как сообщает 15 июня оперштаб, случаи коронавируса продолжают фиксировать почти во всех регионах страны. Лидером по количеству новых заболевших остается Москва с 1359 заболевшими. За ней следует Московская область, где за сутки нашли 689 случаев COVID-2019. Петербург замыкает тройку по этому показателю. Всего в городе выявили уже 20 813 заболевших.

Петербургский оперативный штаб уточняет, что за последние 24 часа на коронавирус обследовали 13 502 человека. Под медицинским наблюдением оставили 3690, из которых 38 в обсерваторе, а 679 — на самоизоляции.

