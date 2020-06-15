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В Петербурге взрыв на корабле ВМФ

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15.06.2020 10:48
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В России выявлено 8 246 новых заразившихся, в Петербурге — 252

За последние сутки в России выявлено 8 246 новых случаев COVID-19 в 83 регионах. В Санкт-Петербурге — 252 новых заболевших.

Как сообщает 15 июня оперштаб, случаи коронавируса продолжают фиксировать почти во всех регионах страны. Лидером по количеству новых заболевших остается Москва с 1359 заболевшими. За ней следует Московская область, где за сутки нашли 689 случаев COVID-2019. Петербург замыкает тройку по этому показателю. Всего в городе выявили уже 20 813 заболевших.

Петербургский оперативный штаб уточняет, что за последние 24 часа на коронавирус обследовали 13 502 человека. Под медицинским наблюдением оставили 3690, из которых 38 в обсерваторе, а 679 — на самоизоляции.

С начала пандемии в России выявили уже 537 210 заболевших COVID-2019. Это третий показатель в мире после Бразилии (867 тысяч) и США (более двух миллионов). 284 539 россиян вылечились от коронавируса, а для 7 091 он закончился летальным исходом.

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Комментарии (2)

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К-во заболевших на 4 чел меньше чем вчера, по данным оперативного штаба
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