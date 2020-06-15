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15.06.2020 10:34
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Нефть падает в цене

Цена на нефть марки WTI 15 июня опустилась ниже $35 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи ICE.

Так, по состоянию на 10:20 мск стоимость июльских фьючерсов на WTI составила $34,58 за баррель.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась до $37,45 за баррель.

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Комментарии (2)

ТиМуР
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261254291
Зато бензин растет!
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