Ночные шашлыки у Финского залива закончились стрельбой и полицией. Выходные с оружием проводила группа знакомых

Встреча у Финского залива закончилась стычкой и многочисленными ранениями её участников. Пока жители домов по Балтийскому бульвару в Красносельском районе вызывали полицию и прислушивались к выстрелам, нападавшие и даже пострадавшие поспешно разъехались.

Как стало известно «Фонтанке», о драке с оружием на берегу залива по номеру 112 в полночь 14 июня сообщили петербуржцы. Группу из 10–15 человек на пересечении Балтийского бульвара с Ленинским проспектом одновременно заметили гуляющие с собаками горожане и жители дома напротив. Как позже сообщили полиции, все они успели отметить, что участники встречи разговаривали на повышенных тонах и явно о чём-то спорили. В какой-то момент прогремело восемь выстрелов, неизвестные сели в машины и уехали. Прибывший на место наряд полиции у прибрежной полосы никого не нашёл.