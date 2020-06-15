Ночные шашлыки у Финского залива закончились стрельбой и полицией. Выходные с оружием проводила группа знакомых
Встреча у Финского залива закончилась стычкой и многочисленными ранениями её участников. Пока жители домов по Балтийскому бульвару в Красносельском районе вызывали полицию и прислушивались к выстрелам, нападавшие и даже пострадавшие поспешно разъехались.
Как стало известно «Фонтанке», о драке с оружием на берегу залива по номеру 112 в полночь 14 июня сообщили петербуржцы. Группу из 10–15 человек на пересечении Балтийского бульвара с Ленинским проспектом одновременно заметили гуляющие с собаками горожане и жители дома напротив. Как позже сообщили полиции, все они успели отметить, что участники встречи разговаривали на повышенных тонах и явно о чём-то спорили. В какой-то момент прогремело восемь выстрелов, неизвестные сели в машины и уехали. Прибывший на место наряд полиции у прибрежной полосы никого не нашёл.
Как выяснилось чуть позже, один из пострадавших во время драки решил сам обратиться за помощью. Около часа ночи в больницу № 26 пришёл 34-летний мужчина. Его госпитализировали с многочисленными огнестрельными ранениями и ссадинами на голове, шее, туловище, руках и ногах. Специалисты изъяли с места патрон, 4 пули и 6 гильз. Как уверяет сам пациент, вечером он сидел «в стороне» от людей на берегу вместе со своим дядей, двумя знакомыми и жарил шашлыки, когда в него выстрелил неизвестный. Пятясь назад, он продолжал стрельбу, пока его оппонент не упал.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются. По факту хулиганства с использованием оружия возбуждено уголовное дело.