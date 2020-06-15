Названы регионы — лидеры по уровню благосостояния семей. Петербург четвёртый в списке

На первом месте в рейтинге регионов России по уровню благосостояния семей в девятый раз подряд оказался Ямало-Ненецкий округ.

Как сообщает 15 июня РИА «Новости», эксперты агентства использовали данные Росстата о максимально возможном остатке денежных средств семьи со средней для региона зарплатой после минимальных расходов. В лидерах по этому показателю в 2019 году оказались нефтегазодобывающие регионы и финансовые центры.

В ЯНАО в среднестатистической семье с двумя работающими родителями (со средним по региону заработком) и двумя детьми после минимальных жизненно необходимых затрат максимальный остаток в 2019 году составлял 88,5 тысячи рублей. На втором месте — Сахалинская область с 72,7 тысячи рублей. На третьем — Москва с 65,8 тысячи рублей. В Санкт-Петербурге, который занял в рейтинге четвёртое место, максимальный остаток составил 57,3 тысячи рублей.