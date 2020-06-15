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15.06.2020 09:52
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Массовое ДТП на узкой улочке в центре Петербурга: яркий «Мерседес» собрал пять машин

Столкновения автомобилей прервали трамвайное движение утром 15 июня в центре Петербурга и на севере города.

На перекрёстке Коломенской улицы и Свечного переулка «Мерседес» отправил «Тойоту Камри» в припаркованные «Рено Логан», «Шевроле Круз», «Шкоду Октавию» и «Форд Фокус», рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

Трамваи здесь встают даже из-за неправильной парковки, а массовое ДТП надолго перекрыло проезд.

Точные обстоятельства этой аварии выясняются.

Помешало трамваям и столкновение двух легковых автомобилей на пересечении Сердобольской улицы и Большого Сампсониевского проспекта, сообщает читатель «Фонтанки» Кирилл.

Фото: Читатель «Фонтанки» Кирилл
Фото: Читатель «Фонтанки» Кирилл

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