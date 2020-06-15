Массовое ДТП на узкой улочке в центре Петербурга: яркий «Мерседес» собрал пять машин
Столкновения автомобилей прервали трамвайное движение утром 15 июня в центре Петербурга и на севере города.
На перекрёстке Коломенской улицы и Свечного переулка «Мерседес» отправил «Тойоту Камри» в припаркованные «Рено Логан», «Шевроле Круз», «Шкоду Октавию» и «Форд Фокус», рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
Трамваи здесь встают даже из-за неправильной парковки, а массовое ДТП надолго перекрыло проезд.
Точные обстоятельства этой аварии выясняются.
Помешало трамваям и столкновение двух легковых автомобилей на пересечении Сердобольской улицы и Большого Сампсониевского проспекта, сообщает читатель «Фонтанки» Кирилл.