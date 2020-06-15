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15.06.2020 09:18
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Наталия Орейро подала документы на российское гражданство. Решиться помог Ургант

Актриса и певица Наталия Орейро подала документы на получение российского гражданства. Как пояснила звезда сериала «Дикий ангел», она свободнее чувствует себя при общении на русском, чем на английском, языке и ощущает «духовную связь со страной».

О том, что необходимые бумаги в посольстве России в Аргентине уже заполнены и отправлены на рассмотрение, Орейро рассказала в интервью ТАСС, которое вышло 15 июня. По словам актрисы, всё началось с участия в передаче «Вечерний Ургант» в 2019 году.

«Я была в программе Ивана Урганта, и он мне сказал, что я самая русская среди иностранок. Я ему ответила, что у меня нет никаких сомнений. И я сказала, что Путину следовало бы дать мне гражданство. Я сказала это в шутку, а не как просьбу, чтобы это произошло. Но, конечно, мне очень хотелось бы получить российское гражданство», — напомнила она и добавила, что хотя и ненастоящих, но российских паспортов у неё целая коллекция. «Около 15» сувенирных документов певице подарили фанаты.

Наталия Орейро регулярно приезжает в Россию на гастроли с 2001 года и огромное внимание уделяет российским фанатам, исполняя песни на русском.

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Комментарии (9)

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PapaKarLo_
Поселить эту старуху к старику Депардье. Пусть живут вместе. Так проще прожить на 2 мрота.
f0ntan
Ввиду экономического кризиса в Аргентине надеется жить на пенсию в великой стране нового гражданства, стране - щедрой душе, которая будет платить и пенсии и ей, проживающей в Аргентине, и пенсионерам, получившим гражданство РФ, но проживающим на территории ДНР и ЛНР
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