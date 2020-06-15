Массовые ДТП с пострадавшими тормозили вечерний поток на «Скандинавии» и других трассах. В пробке на М-11 машины обсыхали
Несколько человек пострадали в вечерних авариях под Петербургом и в Ленинградской области. На многих въездных магистралях стояли пробки.
Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и области, 14 июня около 22:50 на 49-м километре трассы «Скандинавия» (Курортный район города) произошло несколько взаимосвязанных ДТП: наезд автомобиля на препятствие и столкновение четырёх транспортных средств. Один мужчина получил травмы средней степени тяжести.
«Красный «Ситроен» устроил замес. Три пьяных вывалились из фургона с бутылкой пива, — пишет Ирина в «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». — Ехали, подрезая всех, машина ныряла из полосы в полосу. Подрезал нас справа (шла по среднему ряду), из средней ушел влево, потом опять направо и снова попытался влево. Вот на этом моменте все и произошло. Пострадали «Ауди», большегруз, «Вольво» и «Опель». Один пострадавший». Ночью на «Скандинавии», напомним, случилось серьёзное ДТП с лосем, пострадали двое.
Около 18:40 в Гатчинском районе Ленинградской области в ДТП на пересечении дорог 41К-108 и 41К-222 (Пустошка — Вырица, у поворота на Сусанино), по данным УГИБДД, пострадали два человека. Медики оценили их травмы как средней степени тяжести. «Там в кювете машина была, — рассказывает Марина в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». — Ещё пара машин у обочины. У одной помят багажник (видны были вещи в багажнике). То есть как минимум три машины зацепило». «Мы мимо ехали, — добавляет Елизавета. — Женщина лежала, но голову поднимала. Медики у машины были, с водителем, наверное. Ещё девочка с собачками сидела, но непонятно, из какой машины».
Около 21 часа на 9-м километре подъезда к Тосно мужчина 1985 года рождения на «Шевроле Крузе» в зоне нерегулируемого пешеходного перехода сбил мужчину 1984 года рождения. Пешеход получил тяжёлые травмы, сообщает отдел пропаганды УГИБДД.
Авария на 637-м километре трассы М-11 «Нева», около посёлка Строение, собрала крупную пробку в сторону Петербурга. «Скорость вместо 150 км/ч — 10. У многих заканчивается бензин, и их тащат на тросах», — жаловались автомобилисты в «ДТП и ЧП». «Там какой-то флешмоб был. На участке в 300 метров пять аварий. Похоже, что солнце слепило», — поясняет Вова.
На автодороге «Сортавала» тоже стояли — там заторы образуются регулярно. Поток замедляла и военная техника: колонна держала оба ряда. «Три часа ехали там, где обычно 15 минут», — сетовали водители в «ДТП и ЧП».
На 39-м километре в направлении Петербурга «Жигули» уехали в кювет. «Машину пытаются вытянуть, все проезжающие сбавляют скорость», — рассказывали в «ДТП и ЧП».
«Яндекс» вечером фиксировал 10-километровую пробку на Новоприозерском шоссе («Сортавала»), 11-километровую на Зеленогорском шоссе, 4-километровую на Приморском шоссе.