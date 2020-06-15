Несколько человек пострадали в вечерних авариях под Петербургом и в Ленинградской области. На многих въездных магистралях стояли пробки.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и области, 14 июня около 22:50 на 49-м километре трассы «Скандинавия» (Курортный район города) произошло несколько взаимосвязанных ДТП: наезд автомобиля на препятствие и столкновение четырёх транспортных средств. Один мужчина получил травмы средней степени тяжести.

«Красный «Ситроен» устроил замес. Три пьяных вывалились из фургона с бутылкой пива, — пишет Ирина в «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». — Ехали, подрезая всех, машина ныряла из полосы в полосу. Подрезал нас справа (шла по среднему ряду), из средней ушел влево, потом опять направо и снова попытался влево. Вот на этом моменте все и произошло. Пострадали «Ауди», большегруз, «Вольво» и «Опель». Один пострадавший». Ночью на «Скандинавии», напомним, случилось серьёзное ДТП с лосем, пострадали двое.