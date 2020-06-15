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15.06.2020 08:40
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Китайцы поставили в Россию 204 млн средств защиты и оборудования для выпуска масок, их везли «Русланами»

Китай в июне завершил поставку в Россию крупной партии оборудования полного цикла для изготовления защитных масок — около 60 тонн. С марта китайская государственная корпорация Sinopharm поставила в нашу страну более 204 млн средств индивидуальной защиты.

Как сообщает 15 июня ТАСС, по словам торгового представителя РФ в КНР Сергея Инюшина, производство масок будет находиться в Центральной России. Участниками контракта стали государственные предприятия со стороны РФ и КНР.

Что касается китайской госкорпорации Sinopharm, она была определена в качестве партнёра на межправительственном уровне. В общей сложности с ней заключено 11 контрактов. «За всё время было поставлено более 204 млн средств индивидуальной защиты, в том числе 196 млн защитных масок, защитные респираторы, защитные костюмы, различные защитные перчатки, бахилы, защитные очки, медицинские защитные халаты», — пояснил заместитель торгового представителя РФ в КНР Вячеслав Сердюков.

Вывоз этой продукции был осуществлен 42 грузовыми авиарейсами, в том числе на самолетах АН-124 «Руслан», и тремя железнодорожными составами. Фактически для поставок средств защиты «из Китая в Россию был организован авиационный мост».

1 июня министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что Россия завершила закупки средств индивидуальной защиты из КНР в конце мая, потребность в них закрыта внутренним производством. В мае выпуск медицинских масок, по данным Минпромторга, достиг 6,5 млн штук в сутки, а уже в июле составит 11 млн штук.

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Комментарии (6)

BobCat2
Если бы олигархи наши торговали товаром, на который спрос стабилен - да и леший то с ним. Только получилось, что в одном месте мышь тухлую съели, а у нас экономика почти рухнула... Если сейчас пойдёт вторая волна, когда наши огромные монополии из за падения доходов начнут резко снижать расходы, то можно говорить «рухнет». Останется только зерно - оно стабильно. Ну ещё есть презентации про новейшие гиперракеты на атомных двигателях, но спрос на них только на первом канале...
Zulugulu
Вот только в мед учреждениях сидят и шьют себе маски из марли!!! Кому ушли эти миллионы масок?
Никита Михалков
Мне крайне интересно, а в энергетической державе кроме олигархов что-нибудь вообще производится? Или при вставании с колен оперлись руками на производственные мощности и разнесли их в пыль окончательно. Что не новость, так обязательно с подтекстом "вы ни на что не способны". Даже в производстве хлеба используется импорт.
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