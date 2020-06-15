Китайцы поставили в Россию 204 млн средств защиты и оборудования для выпуска масок, их везли «Русланами»

Китай в июне завершил поставку в Россию крупной партии оборудования полного цикла для изготовления защитных масок — около 60 тонн. С марта китайская государственная корпорация Sinopharm поставила в нашу страну более 204 млн средств индивидуальной защиты.

Как сообщает 15 июня ТАСС, по словам торгового представителя РФ в КНР Сергея Инюшина, производство масок будет находиться в Центральной России. Участниками контракта стали государственные предприятия со стороны РФ и КНР.

Что касается китайской госкорпорации Sinopharm, она была определена в качестве партнёра на межправительственном уровне. В общей сложности с ней заключено 11 контрактов. «За всё время было поставлено более 204 млн средств индивидуальной защиты, в том числе 196 млн защитных масок, защитные респираторы, защитные костюмы, различные защитные перчатки, бахилы, защитные очки, медицинские защитные халаты», — пояснил заместитель торгового представителя РФ в КНР Вячеслав Сердюков.