Китайцы поставили в Россию 204 млн средств защиты и оборудования для выпуска масок, их везли «Русланами»
Китай в июне завершил поставку в Россию крупной партии оборудования полного цикла для изготовления защитных масок — около 60 тонн. С марта китайская государственная корпорация Sinopharm поставила в нашу страну более 204 млн средств индивидуальной защиты.
Как сообщает 15 июня ТАСС, по словам торгового представителя РФ в КНР Сергея Инюшина, производство масок будет находиться в Центральной России. Участниками контракта стали государственные предприятия со стороны РФ и КНР.
Что касается китайской госкорпорации Sinopharm, она была определена в качестве партнёра на межправительственном уровне. В общей сложности с ней заключено 11 контрактов. «За всё время было поставлено более 204 млн средств индивидуальной защиты, в том числе 196 млн защитных масок, защитные респираторы, защитные костюмы, различные защитные перчатки, бахилы, защитные очки, медицинские защитные халаты», — пояснил заместитель торгового представителя РФ в КНР Вячеслав Сердюков.
Вывоз этой продукции был осуществлен 42 грузовыми авиарейсами, в том числе на самолетах АН-124 «Руслан», и тремя железнодорожными составами. Фактически для поставок средств защиты «из Китая в Россию был организован авиационный мост».
1 июня министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что Россия завершила закупки средств индивидуальной защиты из КНР в конце мая, потребность в них закрыта внутренним производством. В мае выпуск медицинских масок, по данным Минпромторга, достиг 6,5 млн штук в сутки, а уже в июле составит 11 млн штук.