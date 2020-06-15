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15.06.2020 08:27
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В Швейцарии кто-то забыл в поезде мешок с золотом

В Швейцарии разыскивают человека, который оставил в вагоне поезда между кантонами Санкт-Галлен и Люцерн трёхкилограммовую сумку с золотом стоимостью 152 тысячи фунтов стерлингов.

Как сообщает 15 июня РИА «Новости» со ссылкой на Daily Mail, это произошло ещё в октябре. В ходе внутреннего расследования хозяина сумки найти не удалось, и теперь приходится публиковать объявления.

На то, чтобы вернуть драгоценный багаж, у забывчивого пассажира есть ещё пять лет.

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Комментарии (7)

PapaKarLo_
Не приходит за мешком по простой причине. Спросят документы на золото. Заплатил ли налог с дохода и т. п. ... Незачем "светиться" и попасть в историю
efela
Как трогательно. Какой-то швейцарский гномик потерял свой мешочек с золотом, теперь его разыскивают, чтобы вернуть пропажу.
Cashmare
казалось бы, и при чём здесь сечин?
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