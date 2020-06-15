В Швейцарии кто-то забыл в поезде мешок с золотом

В Швейцарии разыскивают человека, который оставил в вагоне поезда между кантонами Санкт-Галлен и Люцерн трёхкилограммовую сумку с золотом стоимостью 152 тысячи фунтов стерлингов.

Как сообщает 15 июня РИА «Новости» со ссылкой на Daily Mail, это произошло ещё в октябре. В ходе внутреннего расследования хозяина сумки найти не удалось, и теперь приходится публиковать объявления.

На то, чтобы вернуть драгоценный багаж, у забывчивого пассажира есть ещё пять лет.