Врач-эндокринолог рассказала о частом осложнении после COVID-19
У многих пациентов, переболевших коронавирусом, после исчезновения клинических симптомов сохраняется озноб, причём вне зависимости от погоды.
Как передаёт 15 июня РИА «Новости», об этом симптоме сообщила врач-эндокринолог поликлинического отделения МНОЦ МГУ, кандидат медицинских наук Зухра Павлова в беседе с «Комсомольской правдой». Из-за недостатка данных о вирусе пока трудно определить, постоянное ли это нарушение или временное, отметила она.
«Поскольку тесты показывают отрицательный результат, отсутствие коронавируса в организме, то учёные пришли к выводу, что речь идёт о нарушении в ЦНС, из-за чего страдает центр терморегуляции», — поясняет Павлова.
Пациенты, по её словам, могут принять озноб за повторное заболевание и начать снова принимать лекарства. Однако в такой ситуации лучше пить тёплый травяной чай или ягодные напитки, например воду с малиной или чёрной смородиной. Алкоголь употреблять не стоит.