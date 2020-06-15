Врач-эндокринолог рассказала о частом осложнении после COVID-19

У многих пациентов, переболевших коронавирусом, после исчезновения клинических симптомов сохраняется озноб, причём вне зависимости от погоды.

Как передаёт 15 июня РИА «Новости», об этом симптоме сообщила врач-эндокринолог поликлинического отделения МНОЦ МГУ, кандидат медицинских наук Зухра Павлова в беседе с «Комсомольской правдой». Из-за недостатка данных о вирусе пока трудно определить, постоянное ли это нарушение или временное, отметила она.

«Поскольку тесты показывают отрицательный результат, отсутствие коронавируса в организме, то учёные пришли к выводу, что речь идёт о нарушении в ЦНС, из-за чего страдает центр терморегуляции», — поясняет Павлова.