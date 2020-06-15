После встречи с лосем на «Скандинавии» машина смята и без стекла, муж и жена получили травмы
Два человека пострадали в результате ночной аварии в Выборгском районе Ленинградской области.
Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и области, 15 июня около 00:30 на 96-м километре автодороги «Скандинавия» мужчина на «Ладе Весте» совершил наезд на лося. «Дорожный инспектор» уточняет, что водителю 64 года, стаж у него с 1987 года. На кадрах с места ДТП видно, как погнуло капот, ветровое стекло разбито.
Сам он отделался лёгкими травмами, а вот его пассажирка (по данным «Дорожного инспектора» - его жена, того же 1955 года рождения) получила травмы средней степени тяжести.
«Это была семейная пара в возрасте, и за рулём был муж. А женщине раскроило лицо осколками и погнутой крышей. У неё всё в крови было, - рассказывает в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» очевидица Дарья. - Там же на дороге тормознули скорую».
Напомним, в последнее время участились встречи с лосями в Ленобласти и даже в Петербурге. 11 июня три человека пострадали в ДТП с лосем на «Коле». У животных сейчас период миграции.