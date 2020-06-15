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15.06.2020 07:16
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Банки могут сделать платным выпуск карт и использование приложений

Российские банки, по данным СМИ, могут начать брать деньги с клиентов за обслуживание и выпуск карт, если сохранится административное регулирование и ограничение комиссий за приём карт (эквайринг).

Как сообщает 15 июня РИА «Новости» со ссылкой на «Известия», платным может стать даже использование услуг колл-центра и мобильных платёжных приложений (что менее вероятно), программы лояльности хотят сократить или убрать. Письмо с соответствующим заявлением Ассоциации банков России, по информации газеты, направила в правительство.

В России, в отличие от Европы, действует бизнес-модель с большим количество бесплатных сервисов, потому что они субсидируются за счёт доходов от эквайринга, пояснил вице-президент АБР Алексей Войлуков. Это, по его словам, позволило увеличить долю безналичного оборота с 25% в 2014 году до 65% в 2020-м, при этом на каждого человека в стране приходится как минимум по две карты. Однако если пенсионеру или студенту придётся платить за карту около 6 тысяч рублей в год, то он предпочтёт отказаться от безналичных платежей, считает Войлуков.

В качестве мер по поддержке торговли Центробанк ограничил эквайринговые комиссии для онлайн-покупок на срок с 15 апреля по 30 сентября, а Банк России – при оплате медуслуг с 1 июня по 30 сентября. АБР в конце мая попросила правительство отказаться от дальнейшего ограничения эквайринговых комиссий, чтобы не отвлекать средства из других приоритетных отраслей. В Центробанке отмечают, что ограничение носит временный характер и направлено на поддержку, в том числе, малого и среднего бизнеса.

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Комментарии (2)

мухомор
Центробанк и Банк России упомянуты как два разных субъекта. Редактор, вы серьёзно?!
alexpv
Так и ради бога.
Всем лучше будет, безналичная оплата по картам нужна только государству чтобы контролировать денежные потоки, а во всех остальных отношениях между продавцом и покупателем лишний посредник в виде банка это нахлебник.
Таким либо другим способом банк паразитирует на реальном секторе экономики беря свой процент либо так это этак.
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