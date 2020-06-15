Жара вернулась в Петербург, пока без гроз. Похолодание возможно к выходным
Антициклон определяет погоду в Санкт-Петербург и Ленинградской области. Сегодня будет без осадков, а затем придут ливни с грозами. Так продлится до выходных.
Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», днём 15 июня воздух в Петербурге прогреется до плюс 25-27 градусов, осадков не ожидается, ветер умеренный. Завтра – плюс 26-28, во второй половине дня кратковременный дождь, гроза.
Антициклон ограждает регион от дождевых туч и способствует повышению температурного фона, поясняет ведущий специалист ООО «Центр Фобос» Михаил Леус. Такая погода, по его прогнозу, задержится над берегами Невы в среду и в четверг. В пятницу жара начнет отступать, хотя всё ещё будет плюс 25-27. В выходные вероятность дождей минимальна, а температурный фон составит плюс 19-22 градуса.
Самое холодное 15 июня зафиксировано в 1963 году, минимальная дневная температура составила плюс 3 градуса. Самое тёплое – в 1998 году, когда максимальная дневная температура достигла плюс 34, напоминает «Яндекс».