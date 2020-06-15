Антициклон определяет погоду в Санкт-Петербург и Ленинградской области. Сегодня будет без осадков, а затем придут ливни с грозами. Так продлится до выходных.



Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», днём 15 июня воздух в Петербурге прогреется до плюс 25-27 градусов, осадков не ожидается, ветер умеренный. Завтра – плюс 26-28, во второй половине дня кратковременный дождь, гроза.

Антициклон ограждает регион от дождевых туч и способствует повышению температурного фона, поясняет ведущий специалист ООО «Центр Фобос» Михаил Леус. Такая погода, по его прогнозу, задержится над берегами Невы в среду и в четверг. В пятницу жара начнет отступать, хотя всё ещё будет плюс 25-27. В выходные вероятность дождей минимальна, а температурный фон составит плюс 19-22 градуса.

