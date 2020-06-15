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15.06.2020 07:01
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Жара вернулась в Петербург, пока без гроз. Похолодание возможно к выходным

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Антициклон определяет погоду в Санкт-Петербург и Ленинградской области. Сегодня будет без осадков, а затем придут ливни с грозами. Так продлится до выходных.

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», днём 15 июня воздух в Петербурге прогреется до плюс 25-27 градусов, осадков не ожидается, ветер умеренный. Завтра – плюс 26-28, во второй половине дня кратковременный дождь, гроза.

Антициклон ограждает регион от дождевых туч и способствует повышению температурного фона, поясняет ведущий специалист ООО «Центр Фобос» Михаил Леус. Такая погода, по его прогнозу, задержится над берегами Невы в среду и в четверг. В пятницу жара начнет отступать, хотя всё ещё будет плюс 25-27. В выходные вероятность дождей минимальна, а температурный фон составит плюс 19-22 градуса.

Скриншот из&nbsp;<a href="http://www.meteo.nw.ru/" class="_">www.meteo.nw.ru</a>
Скриншот из www.meteo.nw.ru

Самое холодное 15 июня зафиксировано в 1963 году, минимальная дневная температура составила плюс 3 градуса. Самое тёплое – в 1998 году, когда максимальная дневная температура достигла плюс 34, напоминает «Яндекс».

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Скриншот из&nbsp;<a href="http://www.meteo.nw.ru/" class="_">www.meteo.nw.ru</a>
Скриншот из www.meteo.nw.ru

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