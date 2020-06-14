Диджейский пульт, парочка мини-пальм, теплая погода и несколько уставших от самоизоляции петербуржцев – это все, что нужно для организации тропической вечеринки в центре Северной столицы.



Видеозапись летнего времяпрепровождения горожан на набережной Мойки в Петербурге вечером 14 июня публикует интернет-газета «Бумага». На кадрах видно, как компания молодых людей танцует у воды, а музыкальные сопровождение их отдыху на обставленном цветами балконе обеспечивает диджей.

