Лето, пальмы и диджей. Петербуржцы проводили неделю «ковид-пати» на набережной Мойки
Диджейский пульт, парочка мини-пальм, теплая погода и несколько уставших от самоизоляции петербуржцев – это все, что нужно для организации тропической вечеринки в центре Северной столицы.
Видеозапись летнего времяпрепровождения горожан на набережной Мойки в Петербурге вечером 14 июня публикует интернет-газета «Бумага». На кадрах видно, как компания молодых людей танцует у воды, а музыкальные сопровождение их отдыху на обставленном цветами балконе обеспечивает диджей.
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Как рассказали «Фонтанке» участники вечеринки, которых корреспондент издания успел застать на месте событий, ее организует расположенный в доме на набережной хостел. Чтобы попасть на нее вовремя, необходимо, как минимум, иметь под рукой смартфон и быть зарегистрированным в Instagram. Именно через эту соцсеть, по их словам, можно узнать о предстоящем мероприятии.
Петербургским полицейским, по всей видимости, не понадобилось и этого, а хватило всего одного звонка. Возможно, от завистника, который не смог попасть на эту вечеринку. Правда, застать молодежь за нарушением запрета на проведение массовых мероприятий или закона о тишине у них не вышло. На очередной бал они немного опоздали. В десять вечера все уже разошлись.
Это уже не первая вечеринка в период действия ограничительных мер в Петербурге. В минувшую пятницу в центре города состоялся бал, местом его проведения был отель Four Seasons на Вознесенском проспекте. Не приглашенные могли понаблюдать за его ходом лишь с улицы. Как выяснила «Фонтанка», мероприятие с дресс-кодом, объятиями и поцелуями организовал ювелир из Москвы.