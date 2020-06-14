Больше пятисот тысяч человек подали заявки на электронное голосование по Конституции

Жители Москвы и Нижегородской области подали больше пятисот тысяч заявок для участия в голосовании по поправкам в Конституцию дистанционным образом. На новгородцев пришлось около пяти процентов.



Данные о количестве заявок опубликованы на сайте Центральной избирательной комиссии. По информации на 14 часов дня 14 июня голосовать дистанционно хотят 21407 жителей Нижегородской области и 521516 москвичей.



Ранее глава ЦИК Элла Памфилова запретила электронное голосование жителям Петербурга. Претендовали на такое право пять регионов, в том числе Красноярский край и Карелия.

