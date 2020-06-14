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14.06.2020 22:09
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Больше пятисот тысяч человек подали заявки на электронное голосование по Конституции

Жители Москвы и Нижегородской области подали больше пятисот тысяч заявок для участия в голосовании по поправкам в Конституцию дистанционным образом. На новгородцев пришлось около пяти процентов.

Данные о количестве заявок опубликованы на сайте Центральной избирательной комиссии. По информации на 14 часов дня 14 июня голосовать дистанционно хотят 21407 жителей Нижегородской области и 521516 москвичей.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова запретила электронное голосование жителям Петербурга. Претендовали на такое право пять регионов, в том числе Красноярский край и Карелия.

Голосования на участках пройдет 1 июля, можно решить судьбу Конституции и заранее. О том, как Смольный пытается повлиять на явку через бюджетников читайте в материале «Фонтанки» «Контролируемый плебс. Как Петербург готовится к голосованию за правленую Конституцию».

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Комментарии (4)

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Если так хотят голосовать против этого фарса - то нормально. Если их самих обнулили, то - беда. Как всегда в этой стране
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