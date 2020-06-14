Путин написал статью о войне. Ее подготовку он анонсировал в прошлом году

Пресс-секретарь Владимира Путина сообщил, что глава государства закончил статью о Второй мировой войне.



«Да, президент уже написал статью», - цитирует 14 июня заявление Дмитрия Пескова ТАСС. Каких конкретно событий коснулся Путин и где будет опубликован материал он не уточнил.

Идея статьи пришла к президенту в прошлом году. Во время заседания Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге Путин прочитал лидерам союза лекцию о Второй мировой войне, анонсировав материал на эту тему.

