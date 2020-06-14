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14.06.2020 21:24
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Путин написал статью о войне. Ее подготовку он анонсировал в прошлом году

Пресс-секретарь Владимира Путина сообщил, что глава государства закончил статью о Второй мировой войне.

«Да, президент уже написал статью», - цитирует 14 июня заявление Дмитрия Пескова ТАСС. Каких конкретно событий коснулся Путин и где будет опубликован материал он не уточнил.

Идея статьи пришла к президенту в прошлом году. Во время заседания Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге Путин прочитал лидерам союза лекцию о Второй мировой войне, анонсировав материал на эту тему.

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Комментарии (12)

Mazzzz
И на дуде игрец
Сергей Соколов
Mein Kampf и что я вынес из нее о том как геноцидить русских?
prosto_5e4ce2877d5fb
Экое злословие людей, способных лишь напИсать в Ф-ку!)
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