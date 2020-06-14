Правительство проиндексирует пенсии почти 30 тысяч «работающих» пенсионеров. Ответственность «за судьбу детей» оценили в 4 тысячи рублей

Пенсионеры-опекуны и попечители несовершеннолетних детей с 1 июля получат доплаты. На эти цели выделено 720 млн рублей.



Об этом 14 июня пишет РИА Новости, ранее решение проиндексировать пенсии этой категории граждан приняла Государственная дума. До сих пор они не получали доплаты, так как считались работающими — за опеку им полагалось по 3–4 тысячи ежемесячно.



Пенсионный фонд должен перепроверить и актуализировать списки таких пенсионеров до 15 июня, а до 24-го числа — подготовить документы для почтовых и кредитных организаций.

