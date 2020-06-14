Правительство проиндексирует пенсии почти 30 тысяч «работающих» пенсионеров. Ответственность «за судьбу детей» оценили в 4 тысячи рублей
Пенсионеры-опекуны и попечители несовершеннолетних детей с 1 июля получат доплаты. На эти цели выделено 720 млн рублей.
Об этом 14 июня пишет РИА Новости, ранее решение проиндексировать пенсии этой категории граждан приняла Государственная дума. До сих пор они не получали доплаты, так как считались работающими — за опеку им полагалось по 3–4 тысячи ежемесячно.
Пенсионный фонд должен перепроверить и актуализировать списки таких пенсионеров до 15 июня, а до 24-го числа — подготовить документы для почтовых и кредитных организаций.
Как уточняет издание, речь идет о доплатах на общую сумму в 720 млн рублей до конца 2020 года. Уточняется, что в списках порядка 30 тысяч таких пенсионеров. Таким образом, на человека в месяц полагается примерно 4 тысячи рублей.
«Это бабушки и дедушки, которые стали опекунами своих внуков в связи с потерей ими родителей, другие граждане, взявшие ответственность за судьбу детей», — обозначил категорию граждан председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.