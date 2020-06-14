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14.06.2020 18:29
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В украинском МИДе заявили о готовности к переговорам с Россией по ситуации на Донбассе

Глава украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба готов начать переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Работа в «нормандском формате» продолжится.

Об этом 14 июня пишут украинские СМИ. Кулеба отметил, что взаимодействие может состояться с любом формате, «если это поможет решить проблемы» и будет способствовать деоккупации украинской территории и освобождению заключенных. По словам дипломата, в настоящее время идет обсуждение даты переговоров на уровне глав МИД Франции, Германии, Украины и России.

Последний раз глава российского внешнеполитического ведомства затрагивал вопрос Донбасса в разговоре с коллегой из ФРГ Хайко Маасом в середине мая.

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Комментарии (1)

260928241
Пока воду в СКК не вернут , никаких переговоров.
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