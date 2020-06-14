В украинском МИДе заявили о готовности к переговорам с Россией по ситуации на Донбассе
Глава украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба готов начать переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Работа в «нормандском формате» продолжится.
Об этом 14 июня пишут украинские СМИ. Кулеба отметил, что взаимодействие может состояться с любом формате, «если это поможет решить проблемы» и будет способствовать деоккупации украинской территории и освобождению заключенных. По словам дипломата, в настоящее время идет обсуждение даты переговоров на уровне глав МИД Франции, Германии, Украины и России.
Последний раз глава российского внешнеполитического ведомства затрагивал вопрос Донбасса в разговоре с коллегой из ФРГ Хайко Маасом в середине мая.