Рабочая неделя в Петербурге начнется с жары и продолжится грозами

До 27 градусов тепла обещают синоптики жителям Петербурга 15 июня. Следующие два дня будет грохотать.



Такие данные приводит управление Гидрометцентра по Северо-Западу. В понедельник в городе без осадков и почти без ветра, до 27 днем и 14 градусов тепла ночью.



Кратковременные дожди и грозы возможны в Петербурге со второй половины дня 16 июня. Воздух прогреется до 28 градусов. Такая же погода, но на пару градусов прохладней, может быть в среду.



Первая летняя гроза в Северной столице принесла горожанам массу эмоций. И если локальные подтопления для горожан не удивительны, то град размером с голубиное яйцо, оставляющий вмятины на машинах и разбивающий стекла, вызвал множество впечатлений.

