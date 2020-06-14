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14.06.2020 16:58
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Рабочая неделя в Петербурге начнется с жары и продолжится грозами

До 27 градусов тепла обещают синоптики жителям Петербурга 15 июня. Следующие два дня будет грохотать.

Такие данные приводит управление Гидрометцентра по Северо-Западу. В понедельник в городе без осадков и почти без ветра, до 27 днем и 14 градусов тепла ночью.

Кратковременные дожди и грозы возможны в Петербурге со второй половины дня 16 июня. Воздух прогреется до 28 градусов. Такая же погода, но на пару градусов прохладней, может быть в среду.

Первая летняя гроза в Северной столице принесла горожанам массу эмоций. И если локальные подтопления для горожан не удивительны, то град размером с голубиное яйцо, оставляющий вмятины на машинах и разбивающий стекла, вызвал множество впечатлений.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

Chupakabra
Жару не люблю, а вот гроза - это круть!
Yes_5e4d665c7c447
Уже век как погоду наши прогнозисты) воруют с сайтов их коллег. Ну и соответственно у нас граждан. Поэтому и прогноз дерьмовый! Прорыв! Новая конституция!
Матрёшечка
"Рабочая неделя".....не знаю у кого как, а у меня с марта рабочих недель не было.
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