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14.06.2020 15:19
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Путин объяснил, в чем сила России и за что надо держаться

Президент России сообщил, что сила России в ее многонациональности и стране надо за это держаться.

«Ну, представьте себе, например, афроамериканцев должны лечить только афроамериканские врачи. В нашей многонациональной стране, ну, не знаю, марийцев должны лечить только марийцы или русских только русские, а татар только татары, дагестанцев только дагестанцы», — заявил 14 июня Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, во время пандемии «вся страна» пришла на помощь Дагестану. «Разве это плохо? Наоборот! В этом сила России, сила нашего многонационального государства, многонационального народа. Надо держаться за это», — резюмировал президент.

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Комментарии (20)

f0ntan
С одной стороны, объявляет многонациональность и говорит о дагестанцах, как об одной из национальностях РФ. С другой стороны, укрепляет и делает государственной одну из религий, что не укрепляет многонациональность. Заставляет все госструктуры и министерства молиться в эту веру. Минобороны сегодня крестил новый собор. А как же дагестанцы? А как це остальные народы? А как же русские атеисты? Очень это укрепляет Россию как многонациональное государство.
Mash
А что там у них? Опять голодают?
Kit.
"Божья сила есть божья масса, умноженная на божье ускорение"
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