Путин объяснил, в чем сила России и за что надо держаться

Президент России сообщил, что сила России в ее многонациональности и стране надо за это держаться.



«Ну, представьте себе, например, афроамериканцев должны лечить только афроамериканские врачи. В нашей многонациональной стране, ну, не знаю, марийцев должны лечить только марийцы или русских только русские, а татар только татары, дагестанцев только дагестанцы», — заявил 14 июня Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1».



По его словам, во время пандемии «вся страна» пришла на помощь Дагестану. «Разве это плохо? Наоборот! В этом сила России, сила нашего многонационального государства, многонационального народа. Надо держаться за это», — резюмировал президент.

