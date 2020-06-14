Бдительная старушка из Калининского района вынудила полицию объявить план «Перехват». Искали похищенного ребенка

Пожилая жительница Петербурга из окон своей квартиры на Гражданском проспекте наблюдала, как в багажник внедорожника «затолкали» ребенка. Объясняться пришлось его отцу.



Как сообщает 47News, план «Перехват» был обьявлен около часа дня 14 июня, искали внедорожник «Тойота». По словам заявительницы, неизвестный ей мужчина посадил мальчика в багажник и увез в неизвестном направлении. Вскоре автомобиль был найден, оказалось, что через заднюю дверь отец посадил на третий ряд кресел своего сына. Мальчик в порядке, на родителей не жалуется. Отец ребенка через журналистов поблагодарил пенсионерку за бдительность. Он также отметил, что соседка его, скорее всего, не узнала, так как машину он сменил недавно.