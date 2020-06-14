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14.06.2020 14:59
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Бдительная старушка из Калининского района вынудила полицию объявить план «Перехват». Искали похищенного ребенка

Пожилая жительница Петербурга из окон своей квартиры на Гражданском проспекте наблюдала, как в багажник внедорожника «затолкали» ребенка. Объясняться пришлось его отцу.

Как сообщает 47News, план «Перехват» был обьявлен около часа дня 14 июня, искали внедорожник «Тойота». По словам заявительницы, неизвестный ей мужчина посадил мальчика в багажник и увез в неизвестном направлении. Вскоре автомобиль был найден, оказалось, что через заднюю дверь отец посадил на третий ряд кресел своего сына. Мальчик в порядке, на родителей не жалуется. Отец ребенка через журналистов поблагодарил пенсионерку за бдительность. Он также отметил, что соседка его, скорее всего, не узнала, так как машину он сменил недавно.

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Комментарии (8)

f0ntan
Вспоминаются старушки и дворники советских времен, которые внимательно наблюдали за тем, что происходит в их дворе. И во всех подозрительных случаях вызывали милицию
Ref
И правильно, а то по накупят БЧД, а дитю в салоне места нет...
ussr_forever
молодец, бабуля, бдит во дворе... сразу вспомнил про песню из неуловимых мстителей.... Если снова над миром грянет гром, Небо вспыхнет огнем, Вы нам только шепните, Мы на помощь придем....
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