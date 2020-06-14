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14.06.2020 14:13
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В Петербурге сдали плазму 64 переболевших коронавирусом донора

С начала мая донорами для больных коронавирусом в тяжелой форме стали 64 жителя Петербурга. Всего же в городе около 50 тысяч доноров крови.

Данные 14 июня, во Всемирный день доноров, приводит Смольный. Пресс-служба губернатора Александра Беглова также опубликовала видео, на котором в самом начале запечатлен приветствующий медиков градоначальник. Более он на видео не появляется и сдал ли сам Беглов кровь, остается загадкой.

По данным, которые озвучивает голос градоначальника за кадром, всего в городе донорами являются около 50 тысяч человек, половине из которых еще нет 30 лет. За прошлый год с их помощью было заготовлено около 60 тысяч литров крови.

С донорством плазмы столь же впечатляющими цифрами пока похвастаться не получится. Из почти 10 тысяч выздоровевших плазму сдали 64 человека.

© Фонтанка.Ру

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