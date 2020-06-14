Петербургские курьеры стали жертвами грабежа и разбоя. Один не донес до заказчика газовый баллон, а другой гаджеты на 150 тысяч рублей

Доставка товаров в период пандемии коронавируса становится опасной и рискованной работой для тех петербуржцев, которые выбирают для себя подобный способ заработка. Все чаще помимо исполнения трудовых обязанностей сотрудникам таких служб приходится сталкиваться с агрессивными незнакомцами, желающими силой заполучить содержимое посылок.



Как стало известно «Фонтанке» 14 июня, накануне с заявлениями о разбое и грабеже в полицию обратились два курьера.



Первый заявил, что посреди бела дня к нему подошел мужчина, брызнул в лицо из баллончика, отобрал пятилитровый газовый баллон стоимостью шесть тысяч рублей и скрылся с места преступления. Доставку так и не дождался житель одного из домов на Октябрьской набережной.

