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14.06.2020 12:42
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Петербургские курьеры стали жертвами грабежа и разбоя. Один не донес до заказчика газовый баллон, а другой гаджеты на 150 тысяч рублей

Доставка товаров в период пандемии коронавируса становится опасной и рискованной работой для тех петербуржцев, которые выбирают для себя подобный способ заработка. Все чаще помимо исполнения трудовых обязанностей сотрудникам таких служб приходится сталкиваться с агрессивными незнакомцами, желающими силой заполучить содержимое посылок.

Как стало известно «Фонтанке» 14 июня, накануне с заявлениями о разбое и грабеже в полицию обратились два курьера.

Первый заявил, что посреди бела дня к нему подошел мужчина, брызнул в лицо из баллончика, отобрал пятилитровый газовый баллон стоимостью шесть тысяч рублей и скрылся с места преступления. Доставку так и не дождался житель одного из домов на Октябрьской набережной.

По словам второго курьера, который также накануне пришел за помощью к полицейским, его ограбили в минувшую пятницу, когда он доставлял посылку заказчику с улицы Козлова. Внутри нее находились квадрокоптер, экшн-камера, наушники с «яблочным» логотипом на упаковке и жесткий диск. Похищенное в общей сложности оценено более чем на 150 тысяч рублей.

Полиция проводит проверку и устанавливает остальные обстоятельства случившегося. Возбуждены уголовные дела.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

260928241
Обмен маленького газового баллончика на большой , бесплатно.
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